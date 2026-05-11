УЕФА назначил арбитра на финал Лиги чемпионов

Даниэль Зиберт уже работал на матчах Арсенала и ПСЖ.
Сегодня, 16:50       Автор: Андрей Безуглый
Даниэль Зиберт / Getty Images

УЕФА определился с судейской бригадой, которая обслужит финал Лиги чемпионов.

Напомним, что 30 мая ПСЖ и Арсенал разыграют главный европейский клубный трофей.

Этот матч облужит немецкий арбитр Даниэль Зиберт. Его ассистенты, также немцы, Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин, четвертый судья - швейцарец Сандро Шерер, а запасной арбитр - испанец Гуадалупе Поррас Аюсо.

На VAR при этом будет работать немецко-испанская команда из Бастиана Данкерта, Роберта Шредера и Карлоса дель Серро Гранде.

Отметим, что в текущем сезоне Зиберт уже работал на матчах финалистов. Он обслуживал встречи Спортинг - Арсенал, Арсенал - Атлетико и Атлетик - ПСЖ.

Ранее также сообщалось, что Шахтер попал в основной раунд Лиги чемпионов.

Зубков принес Трабзонспору победу над Бешикташем
