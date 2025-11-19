Определились все участники межконтинентального плей-офф отбора на ЧМ-2026

Шесть сборных разыграют два места в финальной части мирового первенства.

Стали известны все участники межконтинентального плей-офф квалификации чемпионата мира-2026.

На этом этапе отбора выступят шесть сборных, которые разыграют две путевки в финальную часть будущего мирового первенства.

В межконтинентальном плей-офф Азию представит Ирак, Африку - ДР Конго, Южную Америку - Боливия, КОНКАКАФ - Ямайка и Суринам, а Океанию - Новая Каледония.

Участники межконтинентального плей-офф:

Ирак

ДР Конго

Боливия

Ямайка

Суринам

Новая Каледония

Согласно регламенту, сборные Ирака и ДР Конго сразу сыграют в финалах отбора, поскольку имеют самый высокий рейтинг ФИФА среди участников плей-офф.

Еще два финалиста определятся в полуфинальных противостояниях, в которых будут играть четыре другие команды. Пары 1/2 финала будут сформированы путем слепой жеребьевки.

Жеребьевка состоится 20 ноября в швейцарском Цюрихе, а матчи межконтинентального плей-офф будут сыграны в марте 2026 года.

Ранее сообщалось, что Украина попала в первую корзину для жеребьевки европейского плей-офф квалификации ЧМ-2026.

