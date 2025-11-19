Определились все участники межконтинентального плей-офф отбора на ЧМ-2026
Стали известны все участники межконтинентального плей-офф квалификации чемпионата мира-2026.
На этом этапе отбора выступят шесть сборных, которые разыграют две путевки в финальную часть будущего мирового первенства.
В межконтинентальном плей-офф Азию представит Ирак, Африку - ДР Конго, Южную Америку - Боливия, КОНКАКАФ - Ямайка и Суринам, а Океанию - Новая Каледония.
Участники межконтинентального плей-офф:
- Ирак
- ДР Конго
- Боливия
- Ямайка
- Суринам
- Новая Каледония
Согласно регламенту, сборные Ирака и ДР Конго сразу сыграют в финалах отбора, поскольку имеют самый высокий рейтинг ФИФА среди участников плей-офф.
Еще два финалиста определятся в полуфинальных противостояниях, в которых будут играть четыре другие команды. Пары 1/2 финала будут сформированы путем слепой жеребьевки.
Жеребьевка состоится 20 ноября в швейцарском Цюрихе, а матчи межконтинентального плей-офф будут сыграны в марте 2026 года.
Ранее сообщалось, что Украина попала в первую корзину для жеребьевки европейского плей-офф квалификации ЧМ-2026.
