Гол игрока Зари помог Панаме выйти в четвертьфинал Копа Америка-2024

Эдуардо Герреро отличился в победном поединке турнира с Боливией.

В ночь на вторник, 2 июля, состоялись матчи третьего тура в группе С Копа Америка-2024.

Сборная Панамы одержала победу над Боливией, которая помогла ей пробиться в четвертьфинал турнира.

Панамцы вышли вперед в середине первого тайма, однако на 69-й минуте соперник выровнял ситуацию. Тем не менее уже вскоре Панама снова повела в счете благодаря нападающему луганской Зари Эдуардо Герреро. Форвард украинской команды на 74-й минуте вышел на замену, а спустя пять минут в падении головой замкнул подачу в штрафную.

Источник: Getty Images

В компенсированное к матчу время панамцы закрепили свой успех - 3:1.

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Панама с шестью очками заняла второе место в группе и сыграет в 1/4 финала. Первым в квартете стал Уругвай, который в параллельном матче обыграл 1:0 США и со стопроцентным показателем набранных баллов вышел в плей-офф.

Боливия - Панама 1:3

Голы: Миранда, 69 - Фаярда, 22, Герреро, 79, Янис, 90+1

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты всех матчей Копа Америка-2024.

Источник видео: MEGOGO

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