Три сборные из Северной и Центральной Америки оформили выход на ЧМ-2026

Кюрасао дебютирует на мировом первенстве, Панама и Гаити сыграют во второй раз.

В ночь на среду, 19 ноября, состоялись заключительные матчи группового этапа квалификации ЧМ-2026 в зоне КОНКАКАФ, по итогам которых определились три сборные, оформившие прямой выход в финальную часть турнира.

Панама в последнем туре разгромила 3:0 Сальвадор и заняла первое место в группе А. Панамцы во второй раз сыграют на чемпионате мира после участия в 2018 году.

Вторым в квартете стал Суринам, который продолжит борьбу в межконтинентальном плей-офф.

Сборная Кюрасао завершила вничью 0:0 матч с Ямайкой, сохранив за собой первую строчку в группе В, и теперь дебютирует на мировом первенстве. Ямайцы отправились в межконтинентальный плей-офф.

Сборная Гаити в последнем матче одолела со счетом 2:0 Никарагуа, выиграв группу С. Для гаитянцев это будет второе участие в чемпионате мира, а дебют состоялся в 1974 году.

Гондурас финишировал вторым, однако, став худшим среди трех команд, занявших вторые места, завершил борьбу в квалификации.

