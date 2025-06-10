Проблемный остров не приняли в КОНКАКАФ

КОНКАКАФ отклонила заявку на членство от Гренландии. Члены конфедерации Северной и Центральной Америки приняли решение единогласно, сообщает официальный сайт организации.

Футбольная ассоциация Гренландии еще в прошлом году заявила о намерении присоединиться к КОНКАКАФ. Самый большой на планете остров географически относится к Северной Америке. Однако снова не смог присоединиться ни к региональной организации, ни к ФИФА.

В то же время, футбол остается самым популярным видом спорта на острове. За последние годы там появились новые поля и крытые стадионы. Непризнанная ФИФА сборная Гренландии проводит спарринги с другими островами или зависимыми территориями.

К слову, ранее Узбекистан впервые завоевал путевку на чемпионат мира.

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