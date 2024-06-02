iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Коламбус Крю с Чеберко уступил в финале Кубка чемпионов КОНКАКАФ

Трофей завоевала мексиканская Пачука, одержав разгромную победу.
Сегодня, 09:34
Пачука победила Коламбус Крю / Getty Images
Пачука победила Коламбус Крю / Getty Images

В ночь на воскресенье, 2 июня, состоялся финальный матч Кубка чемпионов КОНКАКАФ, в котором встречались мексиканская Пачука и Коламбус Крю из США.

Представитель Мексики еще в первом тайме обеспечил себе комфортное преимущество в два мяча благодаря результативным ударам Саломона Рондона и Мигеля Родригеса.

Читай также: Реал - победитель Лиги чемпионов

Во второй половине встречи на 67-й минуте Рондон оформил дубль, установив тем самым окончательный результат противостояния.

Источник: Getty Images

Пачука (Мексика) - Коламбус Крю (США) 3:0

Голы: Рондон, 12, 67, Родригес, 32

Владение мячом: 46% - 54%
Удары: 20 - 10
Удары в створ: 12 - 5
Угловые: 9 - 4
Фолы: 15 - 9
Атаки: 94 - 74

Украинский защитник Коламбус Крю Евгений Чеберко вышел на финальный матч в стартовом составе и был заменен на 68-й минуте.

Источник: Getty Images

Для Пачуки этот Кубок чемпионов КОНКАКАФ стал шестым в истории клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конкакаф Пачука Евгений Чеберко Коламбус Крю

Статьи по теме

Чеберко помог Коламбусу обыграть Цинциннати и выйти в финал плей-офф МЛС Чеберко помог Коламбусу обыграть Цинциннати и выйти в финал плей-офф МЛС
Плюс один: Клуб МЛС пополнится украинским защитником Плюс один: Клуб МЛС пополнится украинским защитником
Хoрватский клуб oтстранил украинскoгo защитника Хoрватский клуб oтстранил украинскoгo защитника
"Выходите по одному": Джошуа оценил вероятность проведения боев с Дюбуа и Чжилеем "Выходите по одному": Джошуа оценил вероятность проведения боев с Дюбуа и Чжилеем
Помочь журналистам

Видео

Голы Карвахаля и Винисиуса в обзоре финала Лиги чемпионов Боруссия - Реал
Голы Карвахаля и Винисиуса в обзоре финала Лиги чемпионов Боруссия - Реал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Бокс12:58
"Выходите по одному": Джошуа оценил вероятность проведения боев с Дюбуа и Чжилеем
Европа12:35
Арсенал подал первое предложение по талантливому форварду
Лига Чемпионов12:28
"Мы должны поблагодарить Лунина": Куртуа вспомнил украинца после победы в Лиге чемпионов
Бокс11:59
"Пришло мое время": Дюбуа выразил готовность подраться с Джошуа
Европа11:52
Звезда Реала попросил Моуринью сфотографироваться с его мамой
Бокс11:39
Дюбуа разобрался с Хрговичем в бою за титул временного чемпиона: видео лучших моментов
Европа11:05
Реал более сорока лет не проигрывает в финалах еврокубков
Бокс10:59
Чжилей брутально уложил Уайлдера: видео лучших моментов боя с нокаутом
Лига Чемпионов10:29
"Чемпионы Европы": Лунин отреагировал на победу Реала в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов10:27
Ватцке: Играешь в финале, доминируешь, но побеждает снова Реал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK