Коламбус Крю с Чеберко уступил в финале Кубка чемпионов КОНКАКАФ

В ночь на воскресенье, 2 июня, состоялся финальный матч Кубка чемпионов КОНКАКАФ, в котором встречались мексиканская Пачука и Коламбус Крю из США.

Представитель Мексики еще в первом тайме обеспечил себе комфортное преимущество в два мяча благодаря результативным ударам Саломона Рондона и Мигеля Родригеса.

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Во второй половине встречи на 67-й минуте Рондон оформил дубль, установив тем самым окончательный результат противостояния.

Источник: Getty Images

Пачука (Мексика) - Коламбус Крю (США) 3:0

Голы: Рондон, 12, 67, Родригес, 32

Владение мячом: 46% - 54%

Удары: 20 - 10

Удары в створ: 12 - 5

Угловые: 9 - 4

Фолы: 15 - 9

Атаки: 94 - 74

Украинский защитник Коламбус Крю Евгений Чеберко вышел на финальный матч в стартовом составе и был заменен на 68-й минуте.

Источник: Getty Images

Для Пачуки этот Кубок чемпионов КОНКАКАФ стал шестым в истории клуба.

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