Коламбус Крю с Чеберко уступил в финале Кубка чемпионов КОНКАКАФ
В ночь на воскресенье, 2 июня, состоялся финальный матч Кубка чемпионов КОНКАКАФ, в котором встречались мексиканская Пачука и Коламбус Крю из США.
Представитель Мексики еще в первом тайме обеспечил себе комфортное преимущество в два мяча благодаря результативным ударам Саломона Рондона и Мигеля Родригеса.
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Во второй половине встречи на 67-й минуте Рондон оформил дубль, установив тем самым окончательный результат противостояния.
Пачука (Мексика) - Коламбус Крю (США) 3:0
Голы: Рондон, 12, 67, Родригес, 32
Владение мячом: 46% - 54%
Удары: 20 - 10
Удары в створ: 12 - 5
Угловые: 9 - 4
Фолы: 15 - 9
Атаки: 94 - 74
Украинский защитник Коламбус Крю Евгений Чеберко вышел на финальный матч в стартовом составе и был заменен на 68-й минуте.
Для Пачуки этот Кубок чемпионов КОНКАКАФ стал шестым в истории клуба.
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