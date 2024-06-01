Боруссия Дортмунд - Реал 0:2 обзор и результат финала Лиги чемпионов 01.06.2024

В субботу, 1 июня, в рамках финала Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд встречалась с Реалом. Матч завершился победой мадридцев со счетом 2:0.

Первый тайм "шмели" провели просто эталонно. Немецкий клуб создавал массу моментов, бил по воротам, держал у себя мяч и делал все возможное, чтобы забить, но "рамка" Тибо Куртуа была заколдованной.

Источник: Getty Images

К сожалению, во втором тайме проснулся Реал и постепенно стал перенимать инициативу. Уже на 74-й минуте Тони Кроос выдал шикарный пас с углового, который замкнул Дани Карвахаль.

Источник: Getty Images

Увы, Боруссия откровенно посыпалась и пропустила второй мяч после ошибки в обороне, где защитник отдал пас на Беллингема, который отдал ассист на Винисуса. Бразилец наказал голкипера, реализовав выход 1 на 1.

В итоге, Реал смог "засушить" игру, доведя матч до закономерной 15-й победы в Лиге чемпионов.

Статистика матча Боруссия Дортмунд - Реал

Боруссия - Реал 0:2

Голы: Карвахаль, 74, Винисиус 83

Ожидаемые голы (xG): 2.10 - 1.24

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 11 - 13

Удары в створ: 3 - 5

Фолы: 10 - 7

Боруссия: Кобель, Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен, Забитцер, Джан (Мален, 80), Брандт (Аллер, 81), Санчо (Байно-Гиттенс, 87), Адейеми (Ройс, 72), Фюллькруг.

Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди, Кроос(Модрич, 86), Вальверде, Камавинга, Беллингем (Хоселу, 85), Винисиус Жуниор, Родриго.

Предупреждения: Винисиус Жуниор (35), Шлоттербек (40), Забитцер (43), Хуммельс(79).

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