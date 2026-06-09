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Футбол

Защитник сборной Украины сменил клуб в МЛС

Евгений Чеберко будет выступать за Лос-Анджелес.
Вчера, 23:45       Автор: Андрей Безуглый
Евгений Чеберко / lafc.com
Евгений Чеберко / lafc.com

Лос-Анджелес объявил о подписании Евгений Чеберко.

28-летний украинец сменил команду в рамках обмена с Коламбус Крю. Бывший клуб Чеберко получил взамен слот для регистрации неамериканца.

О деталях контракта клуб ничего не сказал, однако отметил, что украинец присоединится к новому клубу уже 13 июля.

Напомним, что за Коламбус Крю Чеберко провел 94 матча, отметившись голом и ассистом. Вместе с клубом выиграл чемпионат и Кубок лиги.

Ранее также сообщалось, что Рома выставила на трансфер Артема Довбика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Евгений Чеберко

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