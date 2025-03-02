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Футбол

Молодой украинец дебютировал в МЛС, Сваток и Чеберко сыграли по два тайма

Сразу три украинских футболиста появились на поле в очередной игровой день Major League Soccer.
Сегодня, 10:15
Александр Сваток / Getty Images
Александр Сваток / Getty Images

Защитник молодежной сборной Украины Артем Смоляков провел премьерный матч за Лос-Анджелес. Украинец вышел со скамейки запасных на 77-й минуте противостояния с Нью-Йорк Сити. К тому времени счет был ничейным (0:0), а впоследствии Холлингзхед вырвал победу для калифорнийцев.

В свою очередь Александр Сваток в составе Остина вышел на замену еще в первом тайме. Центрбек остался на поле до финального свистка, но не спас от минимального поражения Портленда. Единственный мяч Тимберс оформили на 89-й минуте.

Наконец Евгений Чеберко появился в старте Коламбуса и отыграл весь поединок за Крю. Усилиями Расселла-Роу команда украинца вырвала победу на выезде (1:0). Коламбус в данный момент делит лидерство в Восточной конференции с Филадельфией.

В новом сезоне МЛС выходили на поле три из четырех украинских футболистов. Пока без игровых минут остается Геннадий Сынчук. Новичок Клуб де Фут Монреаль еще не попадал в заявку квебекцев.

МЛС, регулярный чемпионат

Нью-Ингленд Революшн – Коламбус Крю – 0:1

Гол: Рассел-Роу, 51

Портленд Тимберс – Остин – 1:0

Гол: Коста, 89

Лос-Анджелес – Нью-Йорк Сити – 1:0

Гол: Холлингзхед, 86

К слову, накануне Цыганков оформил гол и ассист в чемпионате Испании.

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