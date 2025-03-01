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Футбол

Жирона - Сельта 2:2: обзор матча и результат игры 01.03.2025

Украинец открыл счет в матче, а после помог своей команде отыграться.
Сегодня, 17:05
Жирона и Сельта сыграли вничью / Getty Images
Жирона и Сельта сыграли вничью / Getty Images

В субботу, 1 марта, Жирона принимала на своем поле Сельту в рамках 26-го тура испанской Ла Лиги.

Каталонская команда завершила противостояние с соперником ничьей 2:2, в чем ей непосредственно помог украинский вингер Виктор Цыганков своими двумя результативными действиями.

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Жирона повела в матче в середине первого тайма, когда украинец забил свой первый с августа прошлого года гол. На 21-й минуте после подачи в штрафную и скидки от Янхеля Эрреры Цыганков из пределов вратарской отправил мяч в сетку между ногами голкипера.

Источник: Getty Images

Еще до перерыва Сельта отыгралась усилиями Икера Лосады, а в начале второй половины встречи вышла вперед благодаря реализованному Маркосом Алонсо пенальти. Тем не менее избежать поражения каталонской команде помог Цыганков, записав себе в актив еще и ассист. На 68-й минуте украинский вингер выполнил подачу с углового, а Эррера из центра штрафной пробил головой, отправив мяч в ворота от стойки.

Источник: Getty Images

Цыганков был заменен на 85-й минуте поединка.

Жирона с 32 очками на данный момент занимает 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги. Сельта идет на десятой позиции, имея в своем активе 33 балла.

Статистика матча Жирона - Сельта 26-го тура чемпионата Испании

Жирона - Сельта 2:2

Голы: Цыганков, 21, Эррера, 68 - Лосада, 36, Алонсо, 51 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 0.71 - 1.99
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 9 - 10
Удары в створ: 6 - 6
Угловые: 4 - 2
Фолы: 8 - 17

Жирона: Гассанига - Лопес (Мело, 54), Крейчи, Блинд - Мартин, Эррера, Ромеу (Мартин, 54), Гутьеррес - Цыганков (Асприлья, 85), Хиль (Порту, 85) - Миовски.

Сельта: Гуайта - Родригес, Старфельт, Алонсо - Каррейра, Бельтран, Мориба (Жаилсон, 85), Мингеса - Сведберг (Гонсалес Мартинес, 17), Лосада (Лопес, 69) - Дуран (Иглесиас, 69).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сельта Чемпионат Испании Ла Лига Виктор Цыганков Жирона

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