Цыганков добавил к голу результативную передачу в матче Ла Лиги с Сельтой

Украинский вингер забил гол за каталонскую команду впервые с августа.

В субботу, 1 марта, Жирона и Сельта встретились в матче 26-го тура испанской Ла Лиги.

Украинский вингер каталонской команды Виктор Цыганков начал этот поединок в стартовом составе и в середине первого тайма помог "бело-красным" повести в противостоянии.

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На 21-й минуте встречи после скидки в центр вратарской от Янхеля Эрреры украинец открыл счет в матче, точно отправив мяч между ног голкиперу.

После Жирона пропустила дважды, но Цыганков помог своей команде выровнять положение. На 68-й минуте теперь уже украинец ассистировал Эррере, который головой из района одиннадцатиметровой отметки переправил мяч в ворота после его результативной подачи с углового.

Для Цыганкова гол в этом поединке стал первым с конца августа. Всего на счету украинского вингера в этом сезоне два забитых мяча и четыре результативные передачи в 20 матчах за Жирону.

Ранее сообщалось, что Цыганков получил новую карточку в рамках промо в EAFC25.

Источник видео: MEGOGO

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