iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Цыганков добавил к голу результативную передачу в матче Ла Лиги с Сельтой

Украинский вингер забил гол за каталонскую команду впервые с августа.
Сегодня, 16:48
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В субботу, 1 марта, Жирона и Сельта встретились в матче 26-го тура испанской Ла Лиги.

Украинский вингер каталонской команды Виктор Цыганков начал этот поединок в стартовом составе и в середине первого тайма помог "бело-красным" повести в противостоянии.

Читай также: Цыганков ассистом не спас Жирону от поражения Хетафе

На 21-й минуте встречи после скидки в центр вратарской от Янхеля Эрреры украинец открыл счет в матче, точно отправив мяч между ног голкиперу.

После Жирона пропустила дважды, но Цыганков помог своей команде выровнять положение. На 68-й минуте теперь уже украинец ассистировал Эррере, который головой из района одиннадцатиметровой отметки переправил мяч в ворота после его результативной подачи с углового.

Для Цыганкова гол в этом поединке стал первым с конца августа. Всего на счету украинского вингера в этом сезоне два забитых мяча и четыре результативные передачи в 20 матчах за Жирону.

Ранее сообщалось, что Цыганков получил новую карточку в рамках промо в EAFC25.

Источник видео: MEGOGO

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сельта Чемпионат Испании Ла Лига Жирона

Статьи по теме

Гол и ассист Цыганкова принесли Жироне ничью с Сельтой Гол и ассист Цыганкова принесли Жироне ничью с Сельтой
Экс-игрок Динамо защитил Трампа в перепалке с Зеленским Экс-игрок Динамо защитил Трампа в перепалке с Зеленским
Экс-форвард Динамо пожелал Трампу импичмента Экс-форвард Динамо пожелал Трампу импичмента
УПЛ: Шахтер встретится с Александрией, Левый Берег обыграл Черноморец, Ингулец - Кривбасс перенесен на завтра УПЛ: Шахтер встретится с Александрией, Левый Берег обыграл Черноморец, Ингулец - Кривбасс перенесен на завтра

Видео

Цыганков добавил к голу результативную передачу в матче Ла Лиги с Сельтой
Цыганков добавил к голу результативную передачу в матче Ла Лиги с Сельтой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: во Швейцарии начнется седьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, Калинина и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ATP: лидеры из Украины потеряли позиции, Синнер первая ракетка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция масс-стартов на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Европа18:42
Экс-игрок Динамо защитил Трампа в перепалке с Зеленским
Европа18:05
Экс-форвард Динамо пожелал Трампу импичмента
Украина17:55
УПЛ: Шахтер встретится с Александрией, Левый Берег обыграл Черноморец, Ингулец - Кривбасс перенесен на завтра
Украина17:40
Левый Берег одержал минимальную победу над Черноморцем
Европа17:36
Инфантино прокомментировал переговоры об окончании войны в Украине
Европа17:05
Гол и ассист Цыганкова принесли Жироне ничью с Сельтой
Украина16:55
Матч Ингулец - Кривбасс перенесен из-за воздушной тревоги
Европа16:48
Цыганков добавил к голу результативную передачу в матче Ла Лиги с Сельтой
Европа16:33
Довбик попал в заявку Ромы на ближайший матч Серии А
Европа16:25
Захисник Барселони вилетів через ту саму травму, через яку пропустив увесь сезон
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK