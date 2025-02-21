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Футбол

Цыганков получил новую карточку в рамках промо в EAFC25

Украинец сможет получать улучшение показателей.
Сегодня, 21:59
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

В EAFC25 вышло новое промо под названием Fut Fantasy.

В первой команде в рамках промо свою специальную карточку получил украинец Виктор Цыганков. Рейтинг - 90.

Лучший показатель Цыганкова это скорость, которая равна 91. Также Виктор получил улучшенную версию игровых стилей на удары тривелой и ускорение.

Карточки, которые получили новые версии в рамках этого промо также могут получить улучшение игровых характеристик. В случае вингера это, в частности, один дополнительный обычный игровой стиль, а также +2 к рейтингу и одну из характеристик на карточке прокачанную до 99.

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