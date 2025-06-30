МЛС: Чеберко приложился к победе Коламбуса, Смоляков не спас Лос-Анджелес
Центрбек Евгений Чеберко появился в старте Коламбуса в противостояние с Филадельфией. Украинец отыграл первый тайм и был заменен в перерыве.
Крю для победы хватило и одного забитого мяча. Голевую комбинацию огайцы разыграли под занавес первой половины. Это Лаппалайнен бросил в прорыв левым флангом Сейдича, а тот вывел на ворота Фарси.
С первых минут на левом фланге обороны Лос-Анджелеса появился Артем Смоляков. Украинский фулбек провел на поле 60 минут.
Калифорнийцы пропустили от Ванкувера в середине первого тайма. Бадвал прострелил в штрафную с левого края, а Сабби в два касания красиво разобрался с вратарем с близкого расстояния. Больше команды не забивали.
Коламбус закрепился на 4-й строчке Восточной конференции МЛС. Тем временем Лос-Анджелес идет на 7-й позиции на Западе.
МЛС, регулярный чемпионат
Коламбус Крю – Филадельфия Юнион – 1:0
Гол: Фарси, 45+2
Лос-Анджелес – Ванкувер Уайткэпс – 0:1
Гол: Сабби, 20
К слову, украинец Анатолий Трубин прокомментировал вылет Бенфики с Клубного ЧМ-2025.
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