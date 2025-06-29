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Футбол

Трубин высказался о вылете из Клубного чемпионата мира

Українець прокоментував поразку від Челсі.
Вчера, 23:55       Автор: Василий Медвидь

Вратарь Бенфики Анатолий Трубин написал пост о вылете из Клубного чемпионата мира.

По словам украинца, данный турнир принес ему незабываемый опыт.

"Наш финальный матч на Клубном чемпионате мира был долгим и тяжелым.

Спасибо всем, кто был рядом — это чувствовалось.

Этот турнир дал опыт, который останется навсегда", — заявил Трубин в Instagram.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший полузащитник Челси защитил Трубина после его ошибок в матче с «синими».

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