Трубин высказался о вылете из Клубного чемпионата мира

Вратарь Бенфики Анатолий Трубин написал пост о вылете из Клубного чемпионата мира.

По словам украинца, данный турнир принес ему незабываемый опыт.

Спасибо всем, кто был рядом — это чувствовалось.

Этот турнир дал опыт, который останется навсегда", — заявил Трубин в Instagram.