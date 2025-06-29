Экс-полузащитник Челси защитил Трубина после неудачного матча
Джон Оби Микел считает, что "синие" должны всерьез рассматривать подписание украинца.
Бывший хавбек Челси Джон Оби Микел, который работает экспертом во время матчей Клубного чемпионата мира, поделился мыслями об игре Анатолия Трубина в матче «синих».
Нигериец заявил, что у украинца был «неудачный день», и он считает, что лондонцы должны рассмотреть возможность подписания Анатолия.
"Еще одна ошибка Трубина.
Мы говорили о нем перед матчем. Он провел хороший турнир, сегодня просто был один из тех дней, которые нужно оставить в прошлом.
Я все еще считаю, что Челси должен подписать Анатолия", - заявил Джон Оби в эфире DAZN.
Напомним, что Челси победил Бенфику, в матче, который прерывался из-за погодных условий.
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