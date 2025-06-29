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Футбол

Экс-полузащитник Челси защитил Трубина после неудачного матча

Джон Оби Микел считает, что "синие" должны всерьез рассматривать подписание украинца.
Сегодня, 19:42       Автор: Василий Медвидь
Джон Оби Микел / Getty Images
Джон Оби Микел / Getty Images

Бывший хавбек Челси Джон Оби Микел, который работает экспертом во время матчей Клубного чемпионата мира, поделился мыслями об игре Анатолия Трубина в матче «синих».

Нигериец заявил, что у украинца был «неудачный день», и он считает, что лондонцы должны рассмотреть возможность подписания Анатолия.

"Еще одна ошибка Трубина.

Мы говорили о нем перед матчем. Он провел хороший турнир, сегодня просто был один из тех дней, которые нужно оставить в прошлом.

Я все еще считаю, что Челси должен подписать Анатолия", - заявил Джон Оби в эфире DAZN.

Напомним, что Челси победил Бенфику, в матче, который прерывался из-за погодных условий.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Анатолий Трубин

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