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Футбол

Месси деклассировал Чеберка в матче МЛС

Четыре результативные действия аргентинца помогли Интер Майами разгромить команду украинца.
Вчера, 11:02       Автор: Игорь Мищук
Интер Майами разгромил Коламбус Крю / Getty Images
Интер Майами разгромил Коламбус Крю / Getty Images

В ночь на воскресенье, 1 июня, Интер Майами в матче регулярного чемпионата МЛС встречался на своем поле с Коламбус Крю, который представляет украинский защитник Евгений Чеберко.

Команда из Флориды благодаря голам и результативным передачам своего звездного лидера Лионеля Месси уверенно разобралась с чемпионом североамериканской лиги 2023 года, разгромив соперника со счетом 5:1.

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Интер Майами уже к середине первого тайма обеспечил себе преимущество в три мяча. Сначала Месси помог отличиться Тадео Альенде, а после сам оформил дубль - во втором случае аргентинцу ассистировал его экс-партнер по Барселоне Серхио Бускетс.

Источник: Getty Images

Во втором тайме Коламбус один гол отквитал усилиями Сесара Рувалькабы. Однако вскоре разрыв в три мяча восстановил еще один бывший каталонец Луис Суарес. Месси поучаствовал и в этом взятии ворот, отдав предголевой пас.

А под занавес встречи аргентинец записал на свой счет второй чистый ассист, выполнив результативную передачу на Фабриса Пико.

Украинец Евгений Чеберко провел на поле весь матч в составе Коламбуса.

Интер Майами - Коламбус Крю 5:1

Голы: Альенде, 13, Месси, 15, 24, Суарес, 64, Пико, 89 - Рувалькаба, 58

Интер Майами после серии неудач одержал вторую подряд победу, в предыдущем поединке "цапли" с дублями Месси и Суареса обыграли Монреаль.

Флоридская команда на данный момент занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС, набрав 29 очков. Коламбус Крю с 28 баллами идет пятым.

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