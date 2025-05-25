Месси забил крутой гол со штрафного, но Интер Майами снова не смог победить

В ночь на воскресенье, 25 мая, Филадельфия Юнион принимала на своем поле Интер Майами в матче регулярного чемпионата МЛС.

Соперники устроили результативный поединок, завершив противостояние ничьей со счетом 3:3.

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Хозяева поля быстро повели во встрече усилиями Куинна Салливана, а перед перерывом Тай Барибо удвоил преимущество своей команды. В середине второго тайма Тадео Альенде отквитал один гол, но вскоре Барибо оформил дубль, снова доведя разницу в счете до двух мячей.

Тем не менее в концовке поединка подопечные Хавьера Маскерано все же сумели избежать поражения. Сначала на 87-й минуте Лионель Месси сократил отставание до минимума, эффектно отправив мяч в девятку со штрафного, а в компенсированное время Теласко Сеговия вырвал ничью для флоридской команды.

Филадельфия Юнион - Интер Майами 3:3

Голы: Салливан, 7, Барибо, 44, 73 - Альенде, 60, Месси, 87, Сеговия, 90+5

Интер Майами не может выиграть уже в четвертом подряд матче и на данный момент с 23 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. Филадельфия Юнион лидирует, имея в своем активе 30 баллов.

Ранее сообщалось, что старый друг Месси продлил контракт с Интер Майами.

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