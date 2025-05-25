iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Месси забил крутой гол со штрафного, но Интер Майами снова не смог победить

Безвыигрышная серия флоридской команды в МЛС достигла четырех матчей.
Вчера, 11:44       Автор: Игорь Мищук
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

В ночь на воскресенье, 25 мая, Филадельфия Юнион принимала на своем поле Интер Майами в матче регулярного чемпионата МЛС.

Соперники устроили результативный поединок, завершив противостояние ничьей со счетом 3:3.

Читай также: Интер Майами потерпел пятое поражение за 7 матчей

Хозяева поля быстро повели во встрече усилиями Куинна Салливана, а перед перерывом Тай Барибо удвоил преимущество своей команды. В середине второго тайма Тадео Альенде отквитал один гол, но вскоре Барибо оформил дубль, снова доведя разницу в счете до двух мячей.

Тем не менее в концовке поединка подопечные Хавьера Маскерано все же сумели избежать поражения. Сначала на 87-й минуте Лионель Месси сократил отставание до минимума, эффектно отправив мяч в девятку со штрафного, а в компенсированное время Теласко Сеговия вырвал ничью для флоридской команды.

Филадельфия Юнион - Интер Майами 3:3

Голы: Салливан, 7, Барибо, 44, 73 - Альенде, 60, Месси, 87, Сеговия, 90+5

Интер Майами не может выиграть уже в четвертом подряд матче и на данный момент с 23 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. Филадельфия Юнион лидирует, имея в своем активе 30 баллов.

Ранее сообщалось, что старый друг Месси продлил контракт с Интер Майами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЛС Лионель Месси интер майами Филадельфия Юнион

Статьи по теме

Интер Майами потерпел пятое поражение за 7 матчей Интер Майами потерпел пятое поражение за 7 матчей
Старый друг Месси продлил контракт с Интером Майами Старый друг Месси продлил контракт с Интером Майами
"Это большая честь": Анчелотти прокомментировал назначение на пост тренера Бразилии "Это большая честь": Анчелотти прокомментировал назначение на пост тренера Бразилии
Автомобиль врезался в толпу фанатов на чемпионском параде Ливерпуля Автомобиль врезался в толпу фанатов на чемпионском параде Ливерпуля

Видео

Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:0: Видео гола и лучших моментов финала Лиги Европы
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 1:0: Видео гола и лучших моментов финала Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк поднялись вверх на одну позицию, Швентек выпала из четверки лучших
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался лидером, Алькарас обошел Зверева, а Сачко снова достиг прогресса
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: второй матч за место в Бундеслиге
просмотров

Последние новости

Европа21:59
"Это большая честь": Анчелотти прокомментировал назначение на пост тренера Бразилии
Европа21:20
Автомобиль врезался в толпу фанатов на чемпионском параде Ливерпуля
Европа20:59
Забарный попал в команду последнего тура АПЛ
Европа20:35
"Мы празднуем уже месяц": Один из лидеров Ливерпуля забавно прокомментировал завоевание чемпионства
Европа19:59
Бавария нацелилась на игрока основного состава Ливерпуля
Европа19:54
Челси стремится перехватить бывшую надежду Барселоны
Европа19:27
Де Хеа может перейти во французский топ-клуб
Украина19:15
УПЛ: Левый Берег будет противостоять Металлисту 1925, Кудровка встретится с Ворсклой - известны даты и время переходных матчей
Европа18:59
Клуб Серии А уволит тренера после непопадания в еврокубки
Водные18:49
Коновалов принес Украине очередную медаль Евро-2025 по прыжкам в воду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK