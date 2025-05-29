Дубли Месси и Суареса принесли Интеру победу над командой украинца
Состоялся очередной матч регулярного чемпионата МЛС, в котором Интер Майами дома противостоял худшей команде конференции - Монреалю.
В первом тайме легендарный форвард Лео Месси открыл счет ударом с дальней дистанции, а на старте второго отдал результативную передачу на своего звездного партнера - Луиса Суареса.
Еще позже Суарес воспользовался ошибкой защитника и оформил дубль, а за несколько минут до конца уругваец тонким пасом вывел Месси на свидание с голкипером, которого аргентинец переиграл.
Стоит отметить, что Монреаль сумел забить дважды, но оба гола были забиты уже тогда, когда стало понятно - Интер выиграл этот матч. Украинский легионер Монреаля Геннадий Синчук из-за травмы участие в матче не принимал.
Интер - Монреаль 4:2
Голы: Месси, 27, 87, Суарес, 68, 71 - Сили, 74, Лотури, 90+2
Интер прервал свою серию без побед, состоявшую из четырех матчей. Напомним, что в предыдущем матче победить не помог даже крутой гол Месси со штрафного.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!