Дубли Месси и Суареса принесли Интеру победу над командой украинца

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата МЛС, в котором Интер Майами дома противостоял худшей команде конференции - Монреалю.

В первом тайме легендарный форвард Лео Месси открыл счет ударом с дальней дистанции, а на старте второго отдал результативную передачу на своего звездного партнера - Луиса Суареса.

Еще позже Суарес воспользовался ошибкой защитника и оформил дубль, а за несколько минут до конца уругваец тонким пасом вывел Месси на свидание с голкипером, которого аргентинец переиграл.

Стоит отметить, что Монреаль сумел забить дважды, но оба гола были забиты уже тогда, когда стало понятно - Интер выиграл этот матч. Украинский легионер Монреаля Геннадий Синчук из-за травмы участие в матче не принимал.

Интер - Монреаль 4:2

Голы: Месси, 27, 87, Суарес, 68, 71 - Сили, 74, Лотури, 90+2

Интер прервал свою серию без побед, состоявшую из четырех матчей. Напомним, что в предыдущем матче победить не помог даже крутой гол Месси со штрафного.

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