iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Дубли Месси и Суареса принесли Интеру победу над командой украинца

Легенды добыли для команды победу.
Сегодня, 07:46       Автор: Василий Войтюк
Суарес и Месси / Getty Images
Суарес и Месси / Getty Images

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата МЛС, в котором Интер Майами дома противостоял худшей команде конференции - Монреалю.

В первом тайме легендарный форвард Лео Месси открыл счет ударом с дальней дистанции, а на старте второго отдал результативную передачу на своего звездного партнера - Луиса Суареса.

Еще позже Суарес воспользовался ошибкой защитника и оформил дубль, а за несколько минут до конца уругваец тонким пасом вывел Месси на свидание с голкипером, которого аргентинец переиграл.

Стоит отметить, что Монреаль сумел забить дважды, но оба гола были забиты уже тогда, когда стало понятно - Интер выиграл этот матч. Украинский легионер Монреаля Геннадий Синчук из-за травмы участие в матче не принимал.

Интер - Монреаль 4:2
Голы: Месси, 27, 87, Суарес, 68, 71 - Сили, 74, Лотури, 90+2

Интер прервал свою серию без побед, состоявшую из четырех матчей. Напомним, что в предыдущем матче победить не помог даже крутой гол Месси со штрафного.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Луис Суарес Лионель Месси интер майами

Статьи по теме

Месси забил крутой гол со штрафного, но Интер Майами снова не смог победить Месси забил крутой гол со штрафного, но Интер Майами снова не смог победить
Интер Майами потерпел пятое поражение за 7 матчей Интер Майами потерпел пятое поражение за 7 матчей
Старый друг Месси продлил контракт с Интером Майами Старый друг Месси продлил контракт с Интером Майами
Лучшим бомбардиром Лиги конференций стал форвард польского клуба Лучшим бомбардиром Лиги конференций стал форвард польского клуба

Видео

Бетис - Челси: обзор финала Лиги конференций
Бетис - Челси: обзор финала Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матчи за УПЛ и важнейшее противостояние для Шахтера
просмотров
Свитолина пробилась в третий раунд Ролан Гаррос
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Лига конференций11:45
Лучшим бомбардиром Лиги конференций стал форвард польского клуба
Европа11:25
Реал пытается с помощью Алонсо выиграть гонку за Виртца
Бокс11:05
Кроуфорд заявил, что станет лучшим в истории, если побьет Канело
Европа10:30
Бавария подписала защитника сборной Германии
Лига конференций10:29
Палмер сообщил, что был рад пропустить групповой этап Лиги конференций из-за...Казахстана
Бокс10:07
Украинский боксер: Половина моих проигранных боев - договорняки
Лига конференций09:54
Челси отметил Мудрика маленьким фото на чемпионской картинке в соцсетях
Лига конференций09:25
УЕФА определил лучшего игрока финала Лиги конференций
Европа09:13
Бывший игрок МЮ возглавил Хаддерсфилд - это его первая тренерская работа
Теннис08:55
Калинина проведет матч второго раунда Ролан Гаррос, она фаворитка
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK