Месси возглавил рейтинг заработков МЛС, Чеберко оказался первым среди украинцев

Чемпион мира удержался наверху обновленного списка доходов.

Ассоциация футболистов МЛС опубликовала новую версию рейтинга игроков по доходам. Лидером списка прогнозируемо стал нападающий Интера Майами Лионель Месси, сообщает официальный сайт организации.

Аргентинец оказался наверху списка с доходом 20,446 млн долларов. Вторым в рейтинге идет нападающий Торонто Лоренцо Инсинье с 15,4 млн "зеленых". Дополнил топ-тройку хавбек Интера Майами Серхио Бускетс (8,775 млн).

Среди украинцев больше всего заработает защитник Коламбуса Евгений Чеберко – свыше 658 тысяч долларов. В сумму дохода входят базовая зарплата футболистов без бонусов и гарантированная компенсация, включающая оклад, бонусы и рекламные выплаты.

К слову, украинец Виталий Миколенко заинтересовал итальянский Милан на замену Тео Эрнандесу.

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