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Месси возглавил рейтинг заработков МЛС, Чеберко оказался первым среди украинцев

Чемпион мира удержался наверху обновленного списка доходов.
Сегодня, 00:33       Автор: Антон Федорцив
Лионель Месси и Евгений Чеберко / Getty Images
Лионель Месси и Евгений Чеберко / Getty Images

Ассоциация футболистов МЛС опубликовала новую версию рейтинга игроков по доходам. Лидером списка прогнозируемо стал нападающий Интера Майами Лионель Месси, сообщает официальный сайт организации.

Аргентинец оказался наверху списка с доходом 20,446 млн долларов. Вторым в рейтинге идет нападающий Торонто Лоренцо Инсинье с 15,4 млн "зеленых". Дополнил топ-тройку хавбек Интера Майами Серхио Бускетс (8,775 млн).

Среди украинцев больше всего заработает защитник Коламбуса Евгений Чеберко – свыше 658 тысяч долларов. В сумму дохода входят базовая зарплата футболистов без бонусов и гарантированная компенсация, включающая оклад, бонусы и рекламные выплаты.

К слову, украинец Виталий Миколенко заинтересовал итальянский Милан на замену Тео Эрнандесу.

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