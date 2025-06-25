Миколенко попал на радар гранда Серии A

Защитник ливерпульского Эвертона Виталий Миколенко заинтересовал итальянский Милан. "Россонери" изучают возможность трансфера флангового исполнителя, утверждает инсайдер Луис Гирарди в X.

Милан в межсезонье отпустит Тео Эрнандеса. Вместо француза Массимилиано Аллегри стремится подписать нового левого защитника. Ранее среди кандидатов в новички "россонери" фигурировал украинец Александр Зинченко.

В свою очередь Миколенко в прошлом сезоне провел 37 матчей во всех турнирах (1 гол, 3 ассиста). Контракт защитника с "ирисками" рассчитан до лета 2026 года. Переговоры по пролонгации соглашения Эвертон не инициировал.

В то же время Милан близок к покупке лидера итальянского Торино.

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