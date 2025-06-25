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Футбол

Милан близок к покупке хавбека сборной Италии

"Россонери" укрепляют среднюю линию команды.
Сегодня, 17:29       Автор: Антон Федорцив
Самуэле Риччи / Getty Images
Самуэле Риччи / Getty Images

Милан в шаге от трансфера полузащитника Торино Самуэле Риччи. Переговоры между итальянскими клубами вышли на финишную прямую, сообщает инсайдер Маттео Моретто в X.

"Быки" могут получить за хавбека 22 млн евро. Еще 3 миллиона "россонери" пропишут в качестве бонусов. Сторонам осталось уладить последние детали перехода.

В прошлом сезоне Риччи сыграл 36 поединков во всех турнирах (1 гол, 2 ассиста). В рядах сборной Италии он провел 10 матчей. Договор хавбека с Торино рассчитан до лета 2028 года.

Тем временем туринский Ювентус согласовал личный договор с Джонатаном Дэвидом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан торино Самуэле Риччи

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