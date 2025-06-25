Милан близок к покупке хавбека сборной Италии

Милан в шаге от трансфера полузащитника Торино Самуэле Риччи. Переговоры между итальянскими клубами вышли на финишную прямую, сообщает инсайдер Маттео Моретто в X.

"Быки" могут получить за хавбека 22 млн евро. Еще 3 миллиона "россонери" пропишут в качестве бонусов. Сторонам осталось уладить последние детали перехода.

В прошлом сезоне Риччи сыграл 36 поединков во всех турнирах (1 гол, 2 ассиста). В рядах сборной Италии он провел 10 матчей. Договор хавбека с Торино рассчитан до лета 2028 года.

Тем временем туринский Ювентус согласовал личный договор с Джонатаном Дэвидом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!