Ювентус согласовал контракт с забивным форвардом

Джонатан Дэвид близок к переходу в Турин.

Ювентус достиг соглашения с Джонатаном Дэвидом, пишет Альфредо Педулла.

Инсайдер утвеждает, что клуб сумел договориться с канадцем о контракте на 6 млн евро в год. Также еще 1-2 млн евро предусмотрены в виде бонусов.

Однако сделка далека от завершения, так как клубу еще предстоит уладить финансовые вопросы с агентом игрока. Представитель Дэвида требует 10 млн евро.

При этом у форварда есть предложения из Турции и Саудовской Аравии, однако он хотел бы играть в Серии А.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед установил ценник на игрока, которым интересуются туринцы.

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