МЮ установил ценник на игрока, которым интересуется итальянский топ-клуб
Вингер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо, вероятно, покинет клуб летом.
Как сообщает La Reppublica, между МЮ и Ювентусом, который интересуется Джейдоном, сегодня пройдут переговоры. Сумма, которую хочет получить английский клуб, составляет 25 млн евро.
Главным препятствием для трансфера является зарплата Санчо. В составе Манчестер Юнайтед англичанин получает 12 миллионов евро, и это слишком серьезная сумма для «бьянконери», которые хотят ее уменьшить различными способами.
В борьбе за вингера также находится Фенербахче, который готов платить футболисту 10 млн евро и бонусы.
Напомним, ранее сообщалось, что Аморим отстранил Санчо и еще ряд игроков от тренировок.
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