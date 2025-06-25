МЮ установил ценник на игрока, которым интересуется итальянский топ-клуб

Джейдон Санчо может оказаться в Ювентусе.

Вингер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо, вероятно, покинет клуб летом.

Как сообщает La Reppublica, между МЮ и Ювентусом, который интересуется Джейдоном, сегодня пройдут переговоры. Сумма, которую хочет получить английский клуб, составляет 25 млн евро.

Главным препятствием для трансфера является зарплата Санчо. В составе Манчестер Юнайтед англичанин получает 12 миллионов евро, и это слишком серьезная сумма для «бьянконери», которые хотят ее уменьшить различными способами.

В борьбе за вингера также находится Фенербахче, который готов платить футболисту 10 млн евро и бонусы.

Напомним, ранее сообщалось, что Аморим отстранил Санчо и еще ряд игроков от тренировок.

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