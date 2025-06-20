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Футбол

Аморим отстранил квартет подопечных от тренировок МЮ

Наставник манкунианцев не рассчитывает на четырех звезд.
Сегодня, 13:17       Автор: Антон Федорцив
Маркус Рэшфорд и Алехандро Гарначо / Getty Images
Маркус Рэшфорд и Алехандро Гарначо / Getty Images

Главный тренер английского Манчестер Юнайтед Рубен Аморим приступил к кадровой чистке. Португалец отлучил от первой команды нескольких исполнителей, сообщает The Sun.

В "черный список" наставника МЮ попали четверо нападающих. Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо, Антони и Алехандро Гарначо не входят в планы Аморима. Они не поедут в турне по США, а будут ждать трансфер в Каррингтоне.

Решфорд, Санчо и Антони завершили прошлый сезон в других командах по правам аренды. Гарначо входил в обойму манкунианцев, но конфликтовал с главным тренером. МЮ стремится заработать на продаже опального квартета.

Тем временем английский Ливерпуль нацелился на защитника сборной Англии.

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