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Футбол

Ливерпуль нацелился на защитника сборной Англии

Руководство мерсисайдцев не обмануло фанатов насчет Big Summer.
Сегодня, 12:59       Автор: Василий Медвидь
Марк Геи / Getty Images
Марк Геи / Getty Images

Ливерпуль продолжает масштабно действовать на трансферном рынке.

Как сообщает Фабрицио Романо, мерсисайдцы нацелились на Марка Геи. Активная работа по трансферу начнется сразу после продажи Джарелла Квансы в Байер.

Отмечается, что проблем с переходом не должно возникнуть, поскольку Кристал Пэлас готов продать своего лидера, у которого остался год по контракту.

«Орлы» уже нашли Гайи замену в лице Усмана Диоманде из Спортинга. Продажа Марка может принести победителю Кубка Англии примерно 40 млн фунтов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Марк Геи

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