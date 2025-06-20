Ливерпуль нацелился на защитника сборной Англии

Ливерпуль продолжает масштабно действовать на трансферном рынке.

Как сообщает Фабрицио Романо, мерсисайдцы нацелились на Марка Геи. Активная работа по трансферу начнется сразу после продажи Джарелла Квансы в Байер.

Отмечается, что проблем с переходом не должно возникнуть, поскольку Кристал Пэлас готов продать своего лидера, у которого остался год по контракту.

«Орлы» уже нашли Гайи замену в лице Усмана Диоманде из Спортинга. Продажа Марка может принести победителю Кубка Англии примерно 40 млн фунтов.

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