Узбекистан впервые пробился на чемпионат мира

Сборная Узбекистана завоевала путевку на чемпионат мира 2026 года. В очередном туре квалификации подопечные Тимура Кападзе расписали нулевую ничью с ОАЭ.

Одного очка на выезде узбекам хватило для того, чтобы впервые гарантировать выход на Мундиаль. "Серые волки" набрали 18 очков в отборе. За тур до конца квалификационного турнира они не опустятся ниже второй позиции в группе.

Ранее место на ЧМ-2026 от секстета гарантировал Иран. Персы имеют в активе 20 пунктов. В финальном туре они встретятся с Северной Кореей, а Узбекистан будет противостоять сборной Катара.

ЧМ-2026, квалификация, АФК, группа A

ОАЭ – Узбекистан – 0:0

К слову, накануне Португалия одолела сборную Германии в полуфинале Лиги наций.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!