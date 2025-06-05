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Узбекистан впервые пробился на чемпионат мира

"Белые волки" досрочно пробились на Мундиаль-2026.
Вчера, 22:11       Автор: Антон Федорцив
Сборная Узбекистана / Getty Images
Сборная Узбекистана / Getty Images

Сборная Узбекистана завоевала путевку на чемпионат мира 2026 года. В очередном туре квалификации подопечные Тимура Кападзе расписали нулевую ничью с ОАЭ.

Одного очка на выезде узбекам хватило для того, чтобы впервые гарантировать выход на Мундиаль. "Серые волки" набрали 18 очков в отборе. За тур до конца квалификационного турнира они не опустятся ниже второй позиции в группе.

Ранее место на ЧМ-2026 от секстета гарантировал Иран. Персы имеют в активе 20 пунктов. В финальном туре они встретятся с Северной Кореей, а Узбекистан будет противостоять сборной Катара.

ЧМ-2026, квалификация, АФК, группа A
ОАЭ – Узбекистан – 0:0

К слову, накануне Португалия одолела сборную Германии в полуфинале Лиги наций.

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