Гол Роналду позволил Португалии обыграть Германию

В среду, 4 мая, состоялся полуфинал Лиги наций в дивизионе А между Германией и Португалией.

С первых минут хозяева навязали свой темп. Уже на 4-й минуте Горетцка отличным ударом проверил Кошту. Затем португальцу пришлось отразить еще несколько ударов.

Португалия же нанесла за певый тайм лишь один удар в створ, и то у Роналду даже не получилось толком пробить.

Лишь на старте второго тайма немцам удалось забить. В довольно спорной ситуации Флориан Виртц отправил мяч головой в сетку ворот. И только после этого гости наконец проснулись.

Уже на 63-й минуте Консейсау проскочил мимо защитников и отличным ударом сравнял счет в матче. А уже черрез пять минут Криштиану Роналду легко вогнал второй мяч.

В последние 20 минут команды обменялись несколькими моментами, хотя гости были куда активней и острее, но итоговый счет матча остался за Португалией, которая и прошла в финал Лиги наций.

Статистика матча Германия - Португалия в Лиге наций

Германия - Португалия 1:2

Голи: Вирц, 48 — Консейсау, 63, Роналду, 68

Ожидаемые голы (xG): 1,11 - 2,56

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 9 - 17

Удары в створ: 5 - 6

Фолы: 9 - 10

Германия: тер Штеген — Антон (Нмеча, 71), Та, Кох — Киммих, Павлович (Адееми, 71), Горецка, Миттельштедт (Госенс, 60) — Сане (Гнабри, 60), Вирц — Вольтемаде (Фюллькруг, 61).

Португалия: Кошта — Ж. Невеш (Семеду, 58), Диаш, Инасиу, Мендеш — Р. Невеш (Витинья, 58), Б. Силва — Тринкан (Консейсан, 58), Фернандеш, Нету — Роналду (Палинья, 90).

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