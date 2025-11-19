Украина попала в первую корзину для жеребьевки плей-офф ЧМ-2026

Сборная Украины оказалась в первой корзине для жеребьевки плей-офф отбора к ЧМ-2026.

Это стало известно по результатам последнего тура отборочного турнира. После него в плей-офф из трех команд, которые могли бы опустить Украину во вторую корзину, вышла только одна - Дания.

Напомним, что команды из первой корзины получат в соперники команды из четвертой корзины, а затем сыграют в финале с победителем пары из второй и третьей корзин.

Корзины жеребьевки плей-офф отбора ЧМ-2026

Корзина 1

Италия

Дания

Турция

Украина

Корзина 2

Польша

Уэльс

Чехия

Словакия

Корзина 3

Ирландия

Албания

Босния

Косово

Корзина 4

Швеция

Румыния

Македония

Северная Ирландия

Таким образом, среди потенциальных соперников сборной Украины находятся Швеция, Румыния, Македония и Северная Ирландия. Жеребьевка состоится уже 20 ноября.

