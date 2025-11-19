iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Украина попала в первую корзину для жеребьевки плей-офф ЧМ-2026

Жеребьевка пройдет уже в четверг.
Сегодня, 00:02       Автор: Андрей Безуглый
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

Сборная Украины оказалась в первой корзине для жеребьевки плей-офф отбора к ЧМ-2026.

Это стало известно по результатам последнего тура отборочного турнира. После него в плей-офф из трех команд, которые могли бы опустить Украину во вторую корзину, вышла только одна - Дания.

Напомним, что команды из первой корзины получат в соперники команды из четвертой корзины, а затем сыграют в финале с победителем пары из второй и третьей корзин.

Корзины жеребьевки плей-офф отбора ЧМ-2026

Корзина 1

  • Италия
  • Дания
  • Турция
  • Украина

Корзина 2

  • Польша
  • Уэльс
  • Чехия
  • Словакия

Корзина 3

  • Ирландия
  • Албания
  • Босния
  • Косово

Корзина 4

  • Швеция
  • Румыния
  • Македония
  • Северная Ирландия

Таким образом, среди потенциальных соперников сборной Украины находятся Швеция, Румыния, Македония и Северная Ирландия. Жеребьевка состоится уже 20 ноября.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Леброн Джеймс вернулся после травмы и побил исторический рекорд Миллера Леброн Джеймс вернулся после травмы и побил исторический рекорд Миллера
Кубок Билли Джин Кинг. Украина покинула топ-5 рейтинга сборных Кубок Билли Джин Кинг. Украина покинула топ-5 рейтинга сборных
Бавария получила важное подкрепление. Два ключевых игрока вернулись к тренировкам Бавария получила важное подкрепление. Два ключевых игрока вернулись к тренировкам
Клуб Серии А интересуется украинским талантом из дивизиона ниже Клуб Серии А интересуется украинским талантом из дивизиона ниже

Видео

Ноль ударов в створ: Украина была разбита Францией в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Ноль ударов в створ: Украина была разбита Францией в отборе ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Исландию и сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась первой ракеткой Украины, минимальные изменения для ее соотечественниц
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас сохранил лидерство, Синнер останется вторым, а Оже-Альяссим ворвался в топ-пятерку
просмотров
Футбол сегодня: Австрия, Испания и Бельгия выходят на финишный отрезок отбора ЧМ
просмотров

Последние новости

НБА16:34
Леброн Джеймс вернулся после травмы и побил исторический рекорд Миллера
Теннис16:17
Кубок Билли Джин Кинг. Украина покинула топ-5 рейтинга сборных
Европа15:52
Бавария получила важное подкрепление. Два ключевых игрока вернулись к тренировкам
Европа14:58
Клуб Серии А интересуется украинским талантом из дивизиона ниже
Украина14:43
Эпицентр заинтересован в выкупе контракта форварда Динамо
Европа14:33
Названы номинанты на награду лучшему тренеру по версии Globe Soccer Awards
Европа14:31
Состояние игроков Барселоны под вопросом. Кто выйдет против Атлетика?
Биатлон14:11
Мужская сборная Украины по биатлону объявила состав на первый этап Кубка мира
Европа14:05
Мбаппе, Ямаль, Дембеле и другие претендуют на звание лучшего футболиста по версии Globe Soccer Awards
Бокс13:41
Экс-промоутер объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK