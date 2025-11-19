Украина попала в первую корзину для жеребьевки плей-офф ЧМ-2026
Жеребьевка пройдет уже в четверг.
Сборная Украины оказалась в первой корзине для жеребьевки плей-офф отбора к ЧМ-2026.
Это стало известно по результатам последнего тура отборочного турнира. После него в плей-офф из трех команд, которые могли бы опустить Украину во вторую корзину, вышла только одна - Дания.
Напомним, что команды из первой корзины получат в соперники команды из четвертой корзины, а затем сыграют в финале с победителем пары из второй и третьей корзин.
Корзины жеребьевки плей-офф отбора ЧМ-2026
Корзина 1
- Италия
- Дания
- Турция
- Украина
Корзина 2
- Польша
- Уэльс
- Чехия
- Словакия
Корзина 3
- Ирландия
- Албания
- Босния
- Косово
Корзина 4
- Швеция
- Румыния
- Македония
- Северная Ирландия
Таким образом, среди потенциальных соперников сборной Украины находятся Швеция, Румыния, Македония и Северная Ирландия. Жеребьевка состоится уже 20 ноября.
