Скандальный экс-нападающий МЮ выбрал новую сборную: он играл за Англию

Мейсон Гринвуд в этом году может дебютировать в составе сборной Ямайки. Если необходимые документы подадут вовремя, звезда Марселя наденет футболку "регги-бойз" в июне, сообщает The Times.

Уроженец английского Брэдфорда настроен играть за карибцев. Заинтересован в натурализации Гринвуда и наставник национальной команды Стив Макларен. Английская ФА также не препятствует перерегистрации нападающего.

Гринвуд сможет играть за Ямайку, как только получит тамошний паспорт. Стороны запланировали, что он поможет сборной в июньских матчах квалификации к ЧМ-2026. В частности, 25 июня "регги-бойз" сыграют против сборной Британских Виргинских островов.

23-летний Гринвуд защищал цвета Англии в разных возрастных категориях. Он выступал за команды U-15, U-17, U-18, U-21, а осенью 2020-го дебютировал за первую сборную под руководством Гарета Саутгейта. После саги с задержанием и обвинениями футболиста в насильственных преступлениях ФА Англии дала понять окружению Гринвуда, что тот никогда не вернется в сборную.

Кстати, ранее Бельгия сменила тренера перед плей-офф Лиги наций против сборной Украины.

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