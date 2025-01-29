iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Скандальный экс-нападающий МЮ выбрал новую сборную: он играл за Англию

Подопечный Роберто Де Дзерби решил выступать за родину предков.
Сегодня, 15:00
Мейсон Гринвуд (слева) / Getty Images
Мейсон Гринвуд (слева) / Getty Images

Мейсон Гринвуд в этом году может дебютировать в составе сборной Ямайки. Если необходимые документы подадут вовремя, звезда Марселя наденет футболку "регги-бойз" в июне, сообщает The Times.

Уроженец английского Брэдфорда настроен играть за карибцев. Заинтересован в натурализации Гринвуда и наставник национальной команды Стив Макларен. Английская ФА также не препятствует перерегистрации нападающего.

Гринвуд сможет играть за Ямайку, как только получит тамошний паспорт. Стороны запланировали, что он поможет сборной в июньских матчах квалификации к ЧМ-2026. В частности, 25 июня "регги-бойз" сыграют против сборной Британских Виргинских островов.

23-летний Гринвуд защищал цвета Англии в разных возрастных категориях. Он выступал за команды U-15, U-17, U-18, U-21, а осенью 2020-го дебютировал за первую сборную под руководством Гарета Саутгейта. После саги с задержанием и обвинениями футболиста в насильственных преступлениях ФА Англии дала понять окружению Гринвуда, что тот никогда не вернется в сборную.

Кстати, ранее Бельгия сменила тренера перед плей-офф Лиги наций против сборной Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мейсон Гринвуд сборная ямайки

Статьи по теме

И.О главного тренера Англии высказался о возможности вызова скандальноизвестного Гринвуда в сборную И.О главного тренера Англии высказался о возможности вызова скандальноизвестного Гринвуда в сборную
Необычная замена: новичок МЮ будет жить в особняке игрока, которого клуб продал Необычная замена: новичок МЮ будет жить в особняке игрока, которого клуб продал
Барселона и МЮ могут обменяться ненужными игроками Барселона и МЮ могут обменяться ненужными игроками
Манчестер Юнайтед может вернуть в состав своего скандального вингера Манчестер Юнайтед может вернуть в состав своего скандального вингера
Помочь журналистам

Видео

Реванш Усик - Фьюри: The Ring представил кинематографическую версию боя
Реванш Усик - Фьюри: The Ring представил кинематографическую версию боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: завершился этап в Антхольце, вскоре стартует чемпионат мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к Костюк, провал Ястремской и Цуренко, чемпионка Australian Open вошла в топ-10
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Сачко, падение Приходько
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования на шестом этапе Кубка мира в Антхольце
просмотров

Последние новости

Европа16:54
Хавбек сборной Украины подписал контракт с турецким клубом
Бокс16:40
Кишон Дэвис сделал дерзкий прогноз на свой бой с Беринчиком
Киберспорт16:30
NaVi Junior прошли в полуфинал нижней сетки CCT Series 6
Формула 116:07
Хэмилтон попал в аварию на предсезонных тестах в Барселоне
Формула 115:50
Власти Мадрида уверены, что Гран-при в столице Испании состоится по графику
Сборные15:42
Сборная Украины огласила заявку на матчи квалификации Евробаскета 2025
Бокс15:25
"Легендарный боксер": Соперник Беринчика изъявил желание провести бой с Ломаченко
Европа15:07
Нападающий Боруссии отказался покидать клуб в январе
Другие страны15:00
Скандальный экс-нападающий МЮ выбрал новую сборную: он играл за Англию
Европа14:54
Винисиусу Жуниору посвятили "Золотую какашку" - фигуру бразильца выставили на праздник
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK