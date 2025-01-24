iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бельгия объявила о смене главного тренера

Руди Гарсия возглавил "красных дьяволов".
Сегодня, 14:23
Руди Гарсия / Getty Images
Руди Гарсия / Getty Images

Сборная Бельгии объявила о смене главного тренера.

Как сообщает пресс-служба бельгийской королевской футбольной ассоциации, взрослую национальную команду возглавил Руди Гарсия.

Детали контракта с французским специалистом пока неизвестны. Гарсия заменил на посту наставника «красных дьяволов» Доменико Тедеско.

Напомним, в рамках плей-офф Лиги наций Бельгия сыграет с Украиной. На ISPORT есть календарь матчей сборной Украины

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бельгия

Статьи по теме

Бельгия определилась с новым тренером перед матчами против Украины Бельгия определилась с новым тренером перед матчами против Украины
Италия за счет быстрого гола обыграла Бельгию Италия за счет быстрого гола обыграла Бельгию
Англия сенсационно уступила Греции, Италия упустила победу против Бельгии Англия сенсационно уступила Греции, Италия упустила победу против Бельгии
Игрок соперника сборной Украины на Евро перейдет в чемпионат Саудовской Аравии Игрок соперника сборной Украины на Евро перейдет в чемпионат Саудовской Аравии
Помочь журналистам

Видео

Расплата за провокации: Иноуэ отправил в нокаут Кима - видео лучших моментов боя
Расплата за провокации: Иноуэ отправил в нокаут Кима - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: спринтерской гонкой у мужчин продолжится шестой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на шестом этапе Кубка мира в Антхольце
просмотров
Футбол сегодня: Матчи топ-чемпионатов
просмотров
Свитолина проиграла в четвертьфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Европа17:23
Ярмолюк получил в партнеры звезду молодежного Евро
Биатлон16:55
Пидручный замкнул топ-5 мужского спринта в Антхольце, выиграл гонку Тарьей Бе
Европа16:32
Английский клуб нацелился на игрока сборной Украины
Лига наций15:58
Бельгия определилась, где примет Украину в плей-офф Лиги наций
Бокс15:30
Бокс: расписание боев
Биатлон15:25
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на шестом этапе Кубка мира в Антхольце
Бокс15:20
Расплата за провокации: Иноуэ отправил в нокаут Кима - видео лучших моментов боя
Европа14:59
Барселона продлила контракт со своим защитником
Бокс14:44
Иноуэ эффектно разобрался с корейцем, наказав за дерзкое "приглашение" атаковать
Европа14:23
Бельгия объявила о смене главного тренера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK