Бельгия дожала Уэльс в матче с голевой феерией

"Красные дьяволы" смогли избежать позора, не дав сопернику удержать ничейный результат после их камбэка.

В рамках 4-го тура отбора на Чемпионат мира Бельгия встретилась с Уэльсом.

"Красные дьяволы" обеспечили себе, казалось бы, комфортное преимущество благодаря голам с 15-й по 27-ю минуту. Авторами забитых мячей стали Ромелу Лукаку, Юри Тилеманс и Жереми Доку.

Впрочем, еще до перерыва Гарри Уилсон сумел отквитать один мяч, а уже после перерыва Томас Сорба и Бреннан Джонсон шокировали Бельгию, сравняв счет в матче.

После такой "пощечины" подопечные Руди Гарсии оправились и снова включились на все 100%. Уже на 81-й минуте Ромелу Лукаку мог выводить команду вперед снова, но его гол был отменен.

Однако, дожать Уэльс все же удалось чуть позже. Автором победного мяча стал Кевин де Брюйне.

Бельгия - Уэльс 4:3

Голы: Лукаку, 15, Тилеманс, 19, Доку, 27, де Брюйне, 88 - Уилсон, 45+7, Сорба, 51, Джонсон, 70

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