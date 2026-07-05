Рома готовит официальное предложение по звезде Марселя

Римский клуб уже согласовал контракт с Мейсоном Гринвудом.

Рома работает над трансфером вингера Марселя Мейсона Гринвуда.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, "джаллоросси" в ближайшие дни собираются сделать официальное предложение французскому клубу по игроку и готовы заплатить за 24-летнего англичанина 45 миллионов евро.

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С самим футболистом римский клуб ранее уже согласовал условия контракта, который будет рассчитан до лета 2031 года, а заработная плата игрока составит 5 миллионов евро за сезон.

Напомним, что в минувшем сезоне Гринвуд отличился 26 голами и 11 результативными передачами в 45 матчах за Марсель во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что на Гринвуда также претендует Фенербахче.

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