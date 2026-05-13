Плей-офф НХЛ: Монреаль уступил Баффало, Вегас одолел Анахайм в овертайме
Вашему вниманию результаты и обзоры матчей игрового дня Национальной хоккейной лиги.
В ночь на среду, 13 мая, прошел очередной игровой день в НХЛ, в рамках которого состоялись два матча второго раунда Кубка Стэнли.
Результаты матчей плей-офф НХЛ за 12 мая
Монреаль – Баффало – 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Счет в серии: 2-2
Шайбы:
0:1 – 6 Самуэльссон (Доун, Норрис)
1:1 – 10 Ньюхук (Демидов, Эванс)
2:1 – 19 Кофилд (Хатсон, Слафковски)
2:2 – 27 Томпсон (Далин)
2:3 – 44 Бенсон (Томпсон, Доун)
Вегас – Анахайм – 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)
Счет в серии: 3-2
Шайбы:
0:1 – 12 Сеннеке (Мактавиш, Готье)
1:1 – 16 Дорофеев (Айкел, Гертл)
2:1 – 44 Гертл (Андерссон, Саад)
2:2 – 56 Зеллвегер (Мактавиш, Готье)
3:2 – 64 Дорофеев (Айкел)
