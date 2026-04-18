iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Челси и Страсбург адаптируют структуру собственности

Ввели слепой траст из-за возможного участия в одном турнире УЕФА.
Сегодня, 09:16       Автор: Валентина Чорноштан
Челси / Getty Images

Челси и Страсбург, принадлежащие одной группе владельцев BlueCo, приняли меры по соблюдению правил УЕФА.

Клубы создали специальную структуру под названием "слепой траст". Эта структура поможет им обеспечить независимое функционирование обеих команд в соответствии с требованиями УЕФА, пишет The Mirror .

Добавим, что если оба клуба квалифицируются в один и тот же турнир, им будет запрещено осуществлять трансферы между собой в течение сезона. Напомним, что в этом сезоне английский и французский клубы провели 12 сделок по переходам игроков.

Однако соответствие этой структуры регламенту будет оценивать орган финансового контроля УЕФА этим летом, когда уже будет известно, попадут ли Челси и Страсбург в один и тот же турнир.

К слову, появилась информация, что Фрэнк Лэмпард возвращается в АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Страсбур

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Челси поборется с Манчестер Юнайтед, Рома будет противостоять Аталанте
просмотров
Свитолина сыграет в полуфинале турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матча Динамо - Шахтер и других поединков 26-го тура
просмотров
Лига чемпионов: Бавария и Арсенал пробились в полуфинал
просмотров

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK