Челси и Страсбург адаптируют структуру собственности

Челси и Страсбург, принадлежащие одной группе владельцев BlueCo, приняли меры по соблюдению правил УЕФА.

Клубы создали специальную структуру под названием "слепой траст". Эта структура поможет им обеспечить независимое функционирование обеих команд в соответствии с требованиями УЕФА, пишет The Mirror .

Добавим, что если оба клуба квалифицируются в один и тот же турнир, им будет запрещено осуществлять трансферы между собой в течение сезона. Напомним, что в этом сезоне английский и французский клубы провели 12 сделок по переходам игроков.

Однако соответствие этой структуры регламенту будет оценивать орган финансового контроля УЕФА этим летом, когда уже будет известно, попадут ли Челси и Страсбург в один и тот же турнир.

