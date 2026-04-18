Челси и Страсбург адаптируют структуру собственности
Челси и Страсбург, принадлежащие одной группе владельцев BlueCo, приняли меры по соблюдению правил УЕФА.
Клубы создали специальную структуру под названием "слепой траст". Эта структура поможет им обеспечить независимое функционирование обеих команд в соответствии с требованиями УЕФА, пишет The Mirror .
Добавим, что если оба клуба квалифицируются в один и тот же турнир, им будет запрещено осуществлять трансферы между собой в течение сезона. Напомним, что в этом сезоне английский и французский клубы провели 12 сделок по переходам игроков.
Однако соответствие этой структуры регламенту будет оценивать орган финансового контроля УЕФА этим летом, когда уже будет известно, попадут ли Челси и Страсбург в один и тот же турнир.
К слову, появилась информация, что Фрэнк Лэмпард возвращается в АПЛ.
