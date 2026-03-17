Арбитры скандального матча Полесье - Динамо получили назначение на еврокубковую игру
В четверг, 19 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги конференций между французским Страсбуром и хорватской Риекой.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, на этом поединке будет работать украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным.
Читай также: "Призываем провести проверку": Полесье осталось недовольно работой арбитров в матче с Динамо
Его помощниками на линиях станут Александр Беркут и Виктор Матяш, а четвертым рефери будет Виталий Романов.
За работу системы VAR будет отвечать Денис Шурман и его помощник Дмитрий Панчишин.
Первый матч между Страсбуром и Риекой завершился гостевой победой французской команды со счетом 2:1.
Напомним, Балакин и Шурман не получили назначения на матчи 20-го тура УПЛ, после поединка 19-го тура чемпионата Полесье - Динамо (1:2). Глава УАФ Андрей Шевченко заявил об открытии служебного расследования в отношении отдельных рефери и представителей комитетов из-за критики судейства, а также сообщалось, что арбитры пройдут проверку на полиграфе.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!