Усик начал функционерскую деятельность в Полесье с радикального требования

В житомирском клубе определили, кто должен понести ответственность за скандальное поражение от Динамо.

Президент Полесья Геннадий Буткевич и новоиспеченный первый вице-президент Александр Усик обратились к главе Украинской ассоциации футбола Андрею Шевченко и главе Комитета арбитров Екатерине Монзуль по поводу ошибок арбитра матча Полесье - Динамо.

Житомирский клуб, который остался недоволен работой рефери в проигранном 1:2 поединке 19-го тура УПЛ, на своем официальном сайте опубликовал заявление, потребовав пожизненного отстранения Дениса Шурмана, который отвечал за VAR.

"В связи с допущением грубых и результативных ошибок арбитром ВАР Денисом Шурманом в матче 19-го тура чемпионата Украины между ФК Полесье (Житомир) и ФК Динамо (Киев), а именно:

- на 21-й минуте - безосновательно не засчитан гол ФК Полесья;

- на 45+3-й минуте - отсутствие очевидного дисциплинарного наказания игрока ФК Динамо (Киев) Кристиана Биловара за грубый фол с риском нанесения серьезного повреждения игроку команды-соперника.

Согласно официальным разъяснениям УАФ, вышеупомянутые решения были признаны ошибочными Главным экспертом по арбитражу Николой Риццоли.

Указанные решения являются грубыми ошибками, которые оказали прямое и определяющее влияние на результат матча, которые лишили игрового и численного преимущества ФК Полесья в матче с прямым конкурентом.

В связи с вышеизложенным, а также принимая во внимание профессиональную оценку, предоставленную Главным экспертом по арбитражу, просим отстранить от судейской деятельности Дениса Шурмана - пожизненно", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что главный арбитр Николай Балакин и Денис Шурман не получали назначений на матчи последующих двух туров УПЛ после поединка 19-го тура чемпионата Полесье - Динамо (1:2). Также после того матча глава УАФ Андрей Шевченко заявил об открытии служебного расследования в отношении отдельных рефери и представителей комитетов из-за критики судейства, а арбитры должны были пройти проверку на полиграфе.

