Лидер Наполи никак не может восстановиться после травмы
Форвард Наполи Ромелу Лукаку вряд ли вернется в январе, пишет La Gazzetta dello Sport.
Напомним, что бельгиец выбыл из-за травмы правого бедра еще во время предсезонной подготовки. Ожидалось, что к январю он поправится.
Однако травма никак не залечивается, и в клубе уже слабо верят, что в ближайшее время Лукаку сумеет вернуться на поле. Клуб не хочет рисковать здоровьем игрока и форсировать возвращение.
Таким образом у Антонио Конте останутся проблемы с ротацией в атаке, что может вынудить клуб выйти на трансферный рынок.
Однако финансовая ситуация в Наполи очень непростая, и все будет зависет от восстановления Лукаку в ближайшие недели.
Ранее также сообщалось, что Килиан Мбаппе вылетел с травмой.
