Лидер Наполи никак не может восстановиться после травмы

Ромелу Лукаку не вернется в ближайшее время.

Форвард Наполи Ромелу Лукаку вряд ли вернется в январе, пишет La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что бельгиец выбыл из-за травмы правого бедра еще во время предсезонной подготовки. Ожидалось, что к январю он поправится.

Однако травма никак не залечивается, и в клубе уже слабо верят, что в ближайшее время Лукаку сумеет вернуться на поле. Клуб не хочет рисковать здоровьем игрока и форсировать возвращение.

Таким образом у Антонио Конте останутся проблемы с ротацией в атаке, что может вынудить клуб выйти на трансферный рынок.

Однако финансовая ситуация в Наполи очень непростая, и все будет зависет от восстановления Лукаку в ближайшие недели.

Ранее также сообщалось, что Килиан Мбаппе вылетел с травмой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!