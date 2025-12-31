iSport.ua
Мбаппе выбыл из-за травмы

Француз точно пропустит Суперкубок Испании.
Сегодня, 17:15       Автор: Андрей Безуглый
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Форвард Реала Килиан Мбаппе выбыл из-за повреждения, сообщает L’Équipe.

Обследование выявило у француза растяжение связок левого колена. С этим повреждением он играл последние несколько недель.

Ожидается, что Мбаппе понадобится по меньшей мере три недели, чтобы восстановиться.

А это значит, что нападающий пропустит Суперкубок Испании и, вероятно, еще пару матчей.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 24 матча, в которых отличился 29 голами.

Ранее также сообщалось, что легенде сборной Бразилии провели срочную операцию.

