Легенда сборной Бразилии перенес операцию на сердце

Сейчас здоровью Роберто Карлоса ничего не угрожает.
Сегодня, 16:11       Автор: Андрей Безуглый
Роберто Карлос / Getty Images
Роберто Карлос / Getty Images

Легендарный бразильский защитник Роберто Карлос был вынужден лечь под нож, сообщает AS.

Бывший футболист был срочно госпитализирован во время отпуска на родине. У Карлоса обнаружили тромб в ноге.

Дальнейшие процедуры выявили у бразильца серьезные проблемы с сердцем, которые требовали срочного хирургического вмешательства.

Карлосу срочно понадобилось вживить в сердце катетер. Операция шла три часа из-за осложнений, но в итоге завершилась успешно. Сейчас здоровью легенды ничего не угрожает.

Ближайшие несколько дней Карлос будет вынужден провести в больнице под наблюдением врачей.

Ранее также сообщалось, что другой экс-игрок Реала готовится к смене прописки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роберто Карлос

ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг
