Легенда сборной Бразилии перенес операцию на сердце

Сейчас здоровью Роберто Карлоса ничего не угрожает.

Легендарный бразильский защитник Роберто Карлос был вынужден лечь под нож, сообщает AS.

Бывший футболист был срочно госпитализирован во время отпуска на родине. У Карлоса обнаружили тромб в ноге.

Дальнейшие процедуры выявили у бразильца серьезные проблемы с сердцем, которые требовали срочного хирургического вмешательства.

Карлосу срочно понадобилось вживить в сердце катетер. Операция шла три часа из-за осложнений, но в итоге завершилась успешно. Сейчас здоровью легенды ничего не угрожает.

Ближайшие несколько дней Карлос будет вынужден провести в больнице под наблюдением врачей.

Ранее также сообщалось, что другой экс-игрок Реала готовится к смене прописки.

