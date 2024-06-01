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Легенда Реала - о финале Лиги чемпионов: Этот матч не такой предсказуемый, как может показаться

Роберто Карлос считает, что Боруссия может навязать борьбу «сливочным».
Сегодня, 18:28
Роберто Карлос / Getty Images
Роберто Карлос / Getty Images

Легендарный экс-игрок мадридского Реала Роберто Карлос поделился мыслями о сегодняшнем финале Лиги чемпионов.

По словам бразильца, неудивительно, что «сливочные» являются фаворитами, но Боруссия способна создать интригу.

"Это будет большой финал. Там будут Винисиус, Родриго, а также Кроос и Вальверде.

Боруссия мощная команда. На пути к финалу они прошли Атлетико и ПСЖ. Не надо забывать и тот факт, что они заняли первое место в очень тяжелой группе с Миланом, Ньюкаслом и тем самым ПСЖ. Поэтому это противостояние не такое предсказуемое, как может показаться на первый взгляд.

Но, конечно у Реала очень сильная команда с лучшими игроками мира, поэтому неудивительно, что именно они фавориты", - цитирует слова бывшего защитника CalcioMercato.

Напомним, стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов Роберто Карлос

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