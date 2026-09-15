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УЕФА утвердил места проведения финалов еврокубков на ближайшие годы

УЕФА определился с аренами, которые примут финалы главных европейских турниров в 2028 и 2029 годах.
Сегодня, 14:30       Автор: Сергей Носенко
УЕФА / Getty Images
УЕФА / Getty Images

Решающий матч Лиги чемпионов в 2028 году пройдет в Мюнхене на Альянц-Арене. Спустя год финал примет Барселона — поединок состоится на Камп Ноу. Для каталонского стадиона это станет первым финалом Лиги чемпионов с 1999 года. Тогда Манчестер Юнайтед вырвал победу у Баварии благодаря двум голам в компенсированное время.

Мюнхенская арена примет финал ЛЧ уже во второй раз за короткий период. В мае 2025 года здесь ПСЖ разгромил «Интер» со счетом 5:0.

Также УЕФА утвердил следующие места проведения финалов:

  • Лига чемпионов: Мюнхен — 2028, Барселона — 2029;
  • Лига Европы: Бухарест — 2028, Белград — 2029;
  • Лига конференций: Турин — 2028, Будапешт — 2029;
  • Суперкубок УЕФА: Амстердам — 2027, Астана — 2028;
  • Женская Лига чемпионов: Лион — 2028, Кардифф — 2029.

Ближайший финал Лиги чемпионов состоится в июне 2027 года в Мадриде на стадионе Метрополитано, домашней арене Атлетико.

Напомним, украинский форвард Роман Яремчук включен в заявку Олимпиакоса на основной этап Лиги Европы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов

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