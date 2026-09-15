УЕФА утвердил места проведения финалов еврокубков на ближайшие годы
Решающий матч Лиги чемпионов в 2028 году пройдет в Мюнхене на Альянц-Арене. Спустя год финал примет Барселона — поединок состоится на Камп Ноу. Для каталонского стадиона это станет первым финалом Лиги чемпионов с 1999 года. Тогда Манчестер Юнайтед вырвал победу у Баварии благодаря двум голам в компенсированное время.
Мюнхенская арена примет финал ЛЧ уже во второй раз за короткий период. В мае 2025 года здесь ПСЖ разгромил «Интер» со счетом 5:0.
Также УЕФА утвердил следующие места проведения финалов:
- Лига чемпионов: Мюнхен — 2028, Барселона — 2029;
- Лига Европы: Бухарест — 2028, Белград — 2029;
- Лига конференций: Турин — 2028, Будапешт — 2029;
- Суперкубок УЕФА: Амстердам — 2027, Астана — 2028;
- Женская Лига чемпионов: Лион — 2028, Кардифф — 2029.
Ближайший финал Лиги чемпионов состоится в июне 2027 года в Мадриде на стадионе Метрополитано, домашней арене Атлетико.
Напомним, украинский форвард Роман Яремчук включен в заявку Олимпиакоса на основной этап Лиги Европы.
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