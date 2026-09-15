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Олимпийская чемпионка Лердам пропустит новый сезон

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту из Нидерландов Ютта Лердам не будет выступать в новом сезоне.
Сегодня, 11:57       Автор: Сергей Носенко
Ютта Лердам / Getty Images
Ютта Лердам / Getty Images

При этом 27-летняя спортсменка подчеркнула, что не завершает карьеру.

“Я следую своим ощущениям. Завершение карьеры кажется слишком окончательным. Одно я знаю точно: в этом сезоне я не буду выступать. Вы не увидите меня на льду”, — заявила Лердам.

На Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо в феврале Лердам завоевала золото на дистанции 1000 метров, установив олимпийский рекорд — 1:12,31, а также стала серебряной призеркой на 500-метровке.

По словам спортсменки, она не хочет полностью закрывать дверь в конькобежный спорт, который остается важной частью ее жизни. В ближайшее время она намерена уделять больше внимания созданию видео для социальных сетей и уже работает над несколькими проектами.

Лердам также является одной из самых популярных спортсменок в соцсетях — на ее Instagram подписаны 6,3 млн человек.

Напомним, Таисия Онофрийчук завоевала три золота на Гран-при в Брно.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Конькобежный спорт

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