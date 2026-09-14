iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Леклер получит в Баку штраф за замену двигателя

Скудерия считает трассу лучшим местом для такого шага.
Сегодня, 22:32       Автор: Андрей Безуглый
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Пилот Феррари Шарль Леклер, вероятно, заменит двигатель на этапе в Баку, пишет Formula Passion.

Напомним, что в Монце оба болида Скудерии получили новые двигатели. Леклер там же свой и разбил, и уже в Мадриде ехал со старой версией.

Вероятно, команда сделает очередную замену двигателя на этапе в Баку, что вызовет штраф у монегаска.

Ранее Вассер уже косвенно подтверждал это, называя Гран-при Азербайджана лучшим моментом для такого штрафа, так как там легко обгонять.

Посмотрим, где именно мы решим отбыть штраф за замену двигателя на болиде Шарля Леклера. Но да, я думаю, что трасса в Баку должна очень неплохо для этого подойти. При этом я говорю лишь то, что штраф за замену мотора придется отбыть, рано или поздно

Ранее также сообщалось, что в Мадринге немного изменят конфигурацию трассы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Интер отыгрался после двух пропущенных, устроив разгром Интер отыгрался после двух пропущенных, устроив разгром
АПЛ отстранила от работы арбитров VAR, засчитавших гол Холанда АПЛ отстранила от работы арбитров VAR, засчитавших гол Холанда
Форвард Ромы повторил достижение Тотти Форвард Ромы повторил достижение Тотти
УПЛ: Динамо и Шахтер выиграли свои матчи УПЛ: Динамо и Шахтер выиграли свои матчи

Видео

Ярмоленко вплотную приблизился к рекорду УПЛ
Ярмоленко вплотную приблизился к рекорду УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи Динамо и Шахтера в УПЛ, поединки Интера, Ромы, Ньюкасла
просмотров
УПЛ: Динамо и Шахтер выиграли свои матчи
просмотров
Лига чемпионов: Шахтер сыграл вничью с ПСВ, разгромные победы Баварии и Манчестер Юнайтед, Комо разобрался с Лейпцигом
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" легко справились с Эпицентром
просмотров

Последние новости

Европа23:40
Интер отыгрался после двух пропущенных, устроив разгром
Формула 122:32
Леклер получит в Баку штраф за замену двигателя
Европа21:50
АПЛ отстранила от работы арбитров VAR, засчитавших гол Холанда
Европа21:08
Форвард Ромы повторил достижение Тотти
Украина20:55
УПЛ: Динамо и Шахтер выиграли свои матчи
Украина20:45
Календарь Шахтера: "горняки" обыграли Черноморец
Украина20:30
Календарь Динамо: "бело-синие" легко справились с Эпицентром
Украина20:00
Шахтер уверенно разобрался с Черноморцем
Формула 118:58
Мадринг изменит конфигурацию после первого в истории Гран-при
Другие18:22
Украина оформила четвертую победу на Евро-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK