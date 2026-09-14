Леклер получит в Баку штраф за замену двигателя

Пилот Феррари Шарль Леклер, вероятно, заменит двигатель на этапе в Баку, пишет Formula Passion.

Напомним, что в Монце оба болида Скудерии получили новые двигатели. Леклер там же свой и разбил, и уже в Мадриде ехал со старой версией.

Вероятно, команда сделает очередную замену двигателя на этапе в Баку, что вызовет штраф у монегаска.

Ранее Вассер уже косвенно подтверждал это, называя Гран-при Азербайджана лучшим моментом для такого штрафа, так как там легко обгонять.

Посмотрим, где именно мы решим отбыть штраф за замену двигателя на болиде Шарля Леклера. Но да, я думаю, что трасса в Баку должна очень неплохо для этого подойти. При этом я говорю лишь то, что штраф за замену мотора придется отбыть, рано или поздно

Ранее также сообщалось, что в Мадринге немного изменят конфигурацию трассы.

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