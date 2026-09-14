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Украина оформила четвертую победу на Евро-2026

В трех сетах легко обыграли Португалию.
Сегодня, 18:22       Автор: Андрей Безуглый
Сборная Украины по волейболу / cev.lu
Сборная Украины по волейболу / cev.lu

В понедельник, 14 сентября, сборные Украины и Португалии в четвертом туре группового этапа Евро-2026 по волейболу.

Первый сет соперник начал лучше и оформил себе небольшое преимущество. Однако наша команда не только быстро его отыграла, но и вышла вперед, забрав первое очко.

В оставшихся двух сетах португальцы уже ничего не смогли сделать украинцам. Наша сборная оформила уверенную победу в трех сетах, продлив серию побед над сборной Португалии.

Напомним, что сборная Украины еще в прошлом туре оформила себе досрочный проход в плей-офф. В заключительном туре "сине-желтых" ждет матч против Польши, которая пока провела три выигрышиных поединка.

Евро-2026. Групповой этап

Украина — Португалия 3:0 (25:18, 25:18, 25:19)

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