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Шахтер - Черноморец: анонс матча чемпионата Украины

Представляем вашему вниманию вместе с BETKING, лицензированным беттинг-партнёром проекта, превью поединка шестого тура чемпионата Украины.
Сегодня, 19:34       Автор: Василий Медвидь
shakhtar.com
shakhtar.com

В понедельник, 14 сентября, донецкий Шахтёр в домашнем матче сыграет против одесского Черноморца.

Шахтёр имеет 4 победы в 5 матчах и 1 поражение. Несмотря на довольно удачный по результатам старт и тот факт, что в случае победы в следующем матче “горняки” снова выйдут на первое место, качество их игры среди фанатов клуба вызывает вопросы.

Черноморец идёт в нижней половине таблицы, однако в двух последних матчах не уступал своим соперникам.

Шахтёр - Черноморец
 14 сентября | 18:00 | Арена Львов, Львов

Горечь от поражения в матче с Полесьем донетчанам удалось исправить победой над Карпатами в следующем туре, и отличной игрой против нидерландского ПСВ в рамках Лиги чемпионов.

Качество перформанса против эйндховенцев действительно было хорошим, и стоит ожидать, что таким же оно будет и против одесситов, несмотря на то, что точно так же стоит ожидать и ротацию в составе «горняков».

Черноморец выглядит довольно неплохо для новичка лиги, и ни в одном из матчей подопечные Григорчука не выглядели значительно хуже соперника, однако Шахтёр является значительно более серьёзным испытанием для любой команды УПЛ по сравнению со всеми остальными.

Интересный факт:

Шахтёр не проигрывал Черноморцу в домашних матчах на протяжении последних 27 встреч: 24 победы и 3 ничьи.

Ориентировочные составы:

После поединка с ПСВ стоит ожидать от Шахтёра ротации. “Горняки”, очевидно, будут делать ставку на еврокубки, пока продолжат выступления в них, и будут надеяться обойтись в УПЛ “вторым” составом, по крайней мере, в матчах не против прямых конкурентов за чемпионство.

Среди прочего, наверное, можно ожидать выход в старте Проспера Оба, который вообще не попал в заявку на Лигу чемпионов, а где-то играть, по крайней мере до зимы, ему нужно.

У Черноморца точно будет одна вынужденная замена. Марьян Фарина не сможет сыграть в этом матче, в остальном же «моряки», вероятно, не будут прибегать к ротации.

Шахтёр: Ризнык – Караваев, Граам, Матвиенко, Азаров - Назарина, Марлон Гомес, Очеретько - Обах, Мейреллиш, Невертон.

Черноморец: Аниагбосо - Гусев, Джарджу, Кратов, Корнейчук - Курко, Робакидзе, Пушкарёв - Попов, Мба, Когут.

Прогноз ISPORT: 2:0.

Серьёзно заметной разницы в классе и того факта, что Черноморец будет вынужден обойтись без Фарины в этом матче, должно хватить для того, чтобы отдавать предпочтение «горнякам» с довольно комфортной уверенностью.
 Вполне можно ожидать и разгрома, но всё же остановимся на просто комфортной победе хозяев.

Эксперты BETKING также отдают предпочтение в этом противостоянии Шахтёру, на победу которого предлагают коэффициент 1,17, а вот вероятность триумфа Черноморца оценивают аж в 20,50. Ничья же имеет коэффициент 7,90.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ

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