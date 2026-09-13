Тамбери установил новый рекорд сезона и выиграл Абсолютный чемпионат мира

34-летний прыгун в высоту Джанмарко Тамбери стал первым победителем Абсолютного чемпионата мира в этой дисциплине.

Тамберри с первой попытки взял высоту 2,35 метра, обновив на один сантиметр лучший результат сезона, принадлежавший Джувону Харрисону.

После этого итальянец продолжил выступление на отметке 2,37 метра и со второй попытки преодолел планку.

Этот результат стал третьим лучшим в карьере Тамбери.

Затем спортсмен заказал высоту 2,41 метра, но не сумел установить новый личный рекорд.

Напомним, украинский прыгун в высоту Олег Дорощук завершил выступление на Абсолютном чемпионате мира-2026 на четвертой позиции.

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