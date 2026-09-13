iSport.ua
Русский Українська
Другие

Тамбери установил новый рекорд сезона и выиграл Абсолютный чемпионат мира

34-летний прыгун в высоту Джанмарко Тамбери стал первым победителем Абсолютного чемпионата мира в этой дисциплине.
Вчера, 21:39       Автор: Сергей Носенко
Джанмарко Тамбери / Getty Images
Джанмарко Тамбери / Getty Images

Тамберри с первой попытки взял высоту 2,35 метра, обновив на один сантиметр лучший результат сезона, принадлежавший Джувону Харрисону.

После этого итальянец продолжил выступление на отметке 2,37 метра и со второй попытки преодолел планку.

Этот результат стал третьим лучшим в карьере Тамбери.

Затем спортсмен заказал высоту 2,41 метра, но не сумел установить новый личный рекорд.

Напомним, украинский прыгун в высоту Олег Дорощук завершил выступление на Абсолютном чемпионате мира-2026 на четвертой позиции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джанмарко Тамбери

Статьи по теме

“Я не чувствую себя старым”. Тамбери рассказал, что позволяет ему конкурировать с лучшими “Я не чувствую себя старым”. Тамбери рассказал, что позволяет ему конкурировать с лучшими
Чемпиона Олимпиады-2020 по прыжкам в высоту госпитализировали в больницу Чемпиона Олимпиады-2020 по прыжкам в высоту госпитализировали в больницу
Сассуоло и Ювентус выдали безумную концовку Сассуоло и Ювентус выдали безумную концовку
Месси снова возглавил гонку бомбардиров MLS Месси снова возглавил гонку бомбардиров MLS

Видео

Украинский нападающий забил в четвертом подряд матче чемпионата Нидерландов
Украинский нападающий забил в четвертом подряд матче чемпионата Нидерландов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: 6-й тур УПЛ, матчи Реала, Тоттенхэма, Боруссии Дортмунд
просмотров
УПЛ: ЛНЗ обыграл Оболонь, матчи Кривбасс - Харьков и Верес - Кудривка перенесены
просмотров
Лига чемпионов: Шахтер сыграл вничью с ПСВ, разгромные победы Баварии и Манчестер Юнайтед, Комо разобрался с Лейпцигом
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" обыграли винницкую Ниву в 1/16 финала Кубка Украины
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:25
Европа23:25
Сассуоло и Ювентус выдали безумную концовку
Футбол22:55
Месси снова возглавил гонку бомбардиров MLS
Автоспорт22:15
Бондарев завершил сезон в Формуле Региональной Европы седьмым
Легкая атлетика21:39
Тамбери установил новый рекорд сезона и выиграл Абсолютный чемпионат мира
Легкая атлетика21:10
Олег Дорощук занял четвертое место на Абсолютном чемпионате мира-2026
Футбол20:40
Манчестер Сити вдесятером одолел МЮ: Холанн забил фантастический гол
Украина20:09
Буковина и Заря не выявили победителя в матче УПЛ
Другие страны19:40
Роналду призвал пожизненно отстранить болельщиков
Европа19:05
У команды Лэмпарда худший старт за более чем 100 лет
Теннис19:00
Сербский тренер цинично отреагировал на разрушение дома семьи Ястремской
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK