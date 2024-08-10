Чемпиона Олимпиады-2020 по прыжкам в высоту госпитализировали в больницу

Итальянский легкоатлет Джанмарко Тамбери рискует пропустить финал Олимпийских Игр-2024 по прыжкам в высоту.

По словам Тамбери, сегодня ночью у него ухудшилась боль в почках, и он не знает, как ему прыгать в этой ситуации.

"Все закончилось.

Я надеялся до последнего, я верил в это, несмотря на все, что произошло.

Я получила столько поддержки и любви от всех вас, что это дало мне уникальную силу подняться из этой бесконечной проблемы, но, очевидно, так и должно было быть.....

Этой ночью в 5 часов я проснулся от той же невыносимой боли, что и несколько дней назад.

Еще одна почечная колика.

Прошло пять часов, а боль не проходит. Однажды мне удалось победить судьбу после той травмы в 2016 году, в этот раз, к сожалению, я действительно думаю, что она победила.

У меня нет слов, мне очень жаль.

Буду ли я сегодня вечером на дорожке?

Да, но я действительно не знаю, как я буду прыгать в таком состоянии", - написал Джанмарко в своем Instagram.

Уже после того, как итальянец опубликовал свой пост, украинец Жан Беленюк, который сейчас находится в олимпийской деревне вместе с Тамбери сообщил, что спортсмена госпитализировали.

Отметим, что Джанмарко вместе с катарцем Мутазом Эсса Баршимом поделил золото Олимпийских Игр в Токио по прыжкам в высоту. Мутаз получил повреждение в квалификации, но не снимался с соревнований.

Стоит также сказать, что среди украинцев в финал пробился Олег Дорощук. Финал состоится сегодня в 20:00.

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