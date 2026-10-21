Фернандеш раскритиковал тактику Манчестер Юнайтед

В интервью TNT Sports португалец отметил, что команда слишком пассивно действовала без мяча и позволяла сопернику контролировать игру.

"Это было решение тренерского штаба — не прессинговать персонально и выжидать, пытаясь отобрать мяч. Но когда позволяешь таким командам владеть мячом и получать пространство, они обретают уверенность", — заявил Фернандеш.

Когда футболиста спросили, считает ли он тактический план ошибочным, капитан Манчестер Юнайтед подчеркнул, что оценивать работу тренеров должны сами специалисты.

"Думаю, иногда нам нужно было действовать смелее, рисковать, прессинговать очень высоко и создавать сопернику трудности. Именно так они действовали против нас", — добавил португалец.

Поражение от Комо стало очередным ударом по Манчестер Юнайтед, который не может победить уже семь матчей подряд во всех турнирах.

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