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Футбол

Манчестер Юнайтед уволил Майкла Каррика

Его преемником может стать Маурисио Почеттино, который сейчас возглавляет сборную США.
Сегодня, 13:11       Автор: Сергей Носенко
Майкл Каррик / Getty Images
Майкл Каррик / Getty Images

12 ноября английский клуб сообщил об уходе 45-летнего специалиста после встречи с руководством команды на тренировочной базе в Каррингтоне. Об этом говорится в официальном заявлении Манчестер Юнайтед.

Решение об увольнении Каррика было принято на фоне неудачного старта команды в сезоне АПЛ 2026/27. После десяти туров манкунианцы набрали всего восемь очков, одержали одну победу и расположились на 18-м месте турнирной таблицы — в зоне вылета.

Последним матчем Каррика во главе МЮ стала домашняя встреча с Астон Виллой, завершившаяся результативной ничьей 4:4. Команда дважды отыгрывалась и избежала поражения благодаря поздним голам, однако этот результат не изменил ситуации вокруг тренера.

Напомним, Каррик возглавил Манчестер Юнайтед в январе 2026 года после ухода Рубена Аморима. Сначала он исполнял обязанности главного тренера, а в мае получил полноценный контракт до 2028 года. Всего под его руководством команда провела 32 матча: одержала 15 побед, восемь раз сыграла вничью и потерпела девять поражений.

Главным кандидатом на вакантную должность стал аргентинский специалист Маурисио Почеттино, который сейчас работает со сборной США.

По информации Sky Sports, Манчестер Юнайтед достиг принципиальной договоренности с тренером о переходе на Олд Траффорд. Для этого английскому клубу предстоит договориться с Федерацией футбола США о досрочном прекращении контракта аргентинца. Сообщается, что соглашение Почеттино со сборной США содержит пункт о выкупе контракта примерно за 7 млн фунтов стерлингов. При этом тренер может остаться во главе американской команды на ближайшие матчи против Гаити, что повлияет на сроки его перехода в МЮ.

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