Лучший бомбардир ЧМ-2014 заинтересовал клубы МЛС

Лидер сборной Колумбии Хамес Родригес сменит прописку в зимнее трансферное окно. Атакующий хавбек близок к соглашению с американским Коламбус Крю, сообщает Marca.

1 января полузащитник станет свободным агентом. Хамес покинет мексиканский Леон ради выступлений в конкурентном чемпионате перед ЧМ-2026. Перехватить колумбийца пытается Орландо Сити.

В нынешнем сезоне Хамес провел 17 матчей во всех турнирах, в которых оформил 3 мяча и 3 ассиста. Ранее он выступал в чемпионатах Испании, Бразилии, Греции, Катара, Англии, Германии, Франции и Португалии. В сборной Колумбии – 122 поединка (31 гол).

К слову, канадский Монреаль арендовал украинского хавбека Ивана Лосенко из донецкого Шахтера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!