iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лучший бомбардир ЧМ-2014 заинтересовал клубы МЛС

Звездный ветеран стремится набрать форму перед Мундиалем.
Сегодня, 12:11       Автор: Антон Федорцив
Хамес Родригес / Getty Images
Хамес Родригес / Getty Images

Лидер сборной Колумбии Хамес Родригес сменит прописку в зимнее трансферное окно. Атакующий хавбек близок к соглашению с американским Коламбус Крю, сообщает Marca.

1 января полузащитник станет свободным агентом. Хамес покинет мексиканский Леон ради выступлений в конкурентном чемпионате перед ЧМ-2026. Перехватить колумбийца пытается Орландо Сити.

В нынешнем сезоне Хамес провел 17 матчей во всех турнирах, в которых оформил 3 мяча и 3 ассиста. Ранее он выступал в чемпионатах Испании, Бразилии, Греции, Катара, Англии, Германии, Франции и Португалии. В сборной Колумбии – 122 поединка (31 гол).

К слову, канадский Монреаль арендовал украинского хавбека Ивана Лосенко из донецкого Шахтера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЛС Хамес Родригес Орландо Сити Коламбус Крю

Статьи по теме

Игрок Шахтера продолжит карьеру в МЛС Игрок Шахтера продолжит карьеру в МЛС
Левандовски получил новый вариант за океаном Левандовски получил новый вариант за океаном
Левандовски получил вариант продолжения карьеры в МЛС Левандовски получил вариант продолжения карьеры в МЛС
Эксцентричный функционер сделал выбор между Ферстаппеном и Феттелем Эксцентричный функционер сделал выбор между Ферстаппеном и Феттелем

Видео

ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг
ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: 3-й тур Кубка африканских наций в разгаре
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: YEKINDAR стал 15-м в списке
просмотров
ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг
просмотров
Кубок африканских наций-2025: Алжир встретится с Экваториальной Гвинеей, Буркина-Фасо будет противостоять Судану
просмотров

Последние новости

Формула 114:44
Эксцентричный функционер сделал выбор между Ферстаппеном и Феттелем
Другие страны14:25
Кубок африканских наций-2025: Алжир встретится с Экваториальной Гвинеей, Буркина-Фасо будет противостоять Судану
Формула 113:50
Берман озвучил главную карьерную цель в Формуле-1
Европа13:22
Ювентус не отпустил голкипера в середняк Серии A
НХЛ12:59
Первый номер драфта-2025 установил рекорд НХЛ
НБА12:25
ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг
Другие страны12:11
Лучший бомбардир ЧМ-2014 заинтересовал клубы МЛС
Европа11:49
Жоау Канселу хочет покинуть Аль-Хилаль. Топ-клуб Серии А ведет переговоры об аренде
Европа11:48
Рома нацелилась на одноклубника Малиновского
Украина11:32
Два футболиста покинули Эпицентр
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK